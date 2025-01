Affari tuoi, la partita di Enrico Centocelle Nightmare è un disastro: balla con Stefano De Martino ma vince 500 euro

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa venerdì 17 gennaio ha giocato Enrico per la regione Lazio, soprannominato Centocelle Nighmare. Nel programma condotto da Stefano De Martino, il concorrente si è fatto accompagnare dalla moglie Barbara. La sorte gli ha assegnato il pacco numero 19 che ha cambiato con il pacco numero 7. Così, ha lasciato 100 euro per 500 euro. Purtroppo non è riuscito a sfruttare le offerte del Dottore Pasquale Romano.

Chi è Enrico, la storia del concorrente del Lazio e della moglie Barbara

Enrico è il concorrente della regione Lazio che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di venerdì 17 gennaio. È stato soprannominato da Stefano De Martino, Centocelle Nightmare. È originario di Latina. Di sé ha detto: "Mi piace la musica, suono il sassofono. Anzi suonavo, poi ho fatto altro. Faccio sport, pratico il kitesurf". In questa esperienza, ha voluto al suo fianco la moglie Barbara: "Come ci siamo conosciuti? Lavoravamo nello stesso negozio". Barbara ha preso la parola e ha aggiunto:

Eravamo entrambi fidanzati, abbiano iniziato a lavorare in questo negozio e a distanza di tempo ci siamo "sfidanzati". Piano, piano ci siamo conosciuti bene e ci siamo fidanzati dopo un anno. Mi ha chiesto subito di sposarlo e ora sono 22 anni che stiamo insieme.

Hanno due figli, Giorgia e Samuele. Il loro sogno è avere i soldi necessari per aprire un pub, purtroppo la fortuna non è stata dalla loro parte. Da non perdere il balletto con Stefano De Martino sulle note di Hot stuff di Donna Summer.

Affari tuoi, Enrico ha vinto 500 euro nella puntata di venerdì 17 gennaio

Vediamo come è andata la partita di Enrico e della moglie Barbara. I primi sei pacchi aperti contenevano 75mila euro, 75 euro, 1 euro, 10mila euro, 50 euro, 10 euro. Il dottore ha offerto 38mila euro. Enrico e Barbara hanno rifiutato l'offerta: "È una cifra che mi cambia tutto, sono tanti soldi, ma adesso rifiutiamo". Nei tre pacchi seguenti c'erano 1 Kg di porchetta, 0 euro – come Barbara aveva previsto – e 50mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Enrico ha spiegato che il 19 è il giorno in cui hanno fatto il provino: "È stata una bella giornata perché siamo stati insieme a Roma, è stata una bella esperienza e quindi questo pacco non lo cambio". Il pacchista ha aperto altri tre pacchi che contenevano 5 euro, 300mila euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto 28mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nel pacco successivo c'erano 100mila euro. Il dottore ha offerto il cambio e Enrico stavolta ha deciso di accettare. Ha rinunciato al pacco numero 19 per il pacco numero 7. Nel pacco 19, aperto subito dopo, c'erano solo 100 euro. Il dottore ha offerto 20mila euro. Enrico ha commentato:

È importante ogni centesimo nella vita. 20mila sono ancora presenti sul tabellone. È una cifra importante che mi consentirebbe di realizzare in parte alcuni sogni. Abbiamo un locale sotto casa, che al momento è sfitto, vorremmo investire su questo locale. Avevamo pensato a un pub. Il rapporto con le persone è collaudato, vorremmo interagire con loro anche con una nostra attività.

Enrico, poi, ha rifiutato l'offerta. Ha aperto il pacco che conteneva 5mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, che stavolta è stato rifiutato. Enrico e Barbara hanno aperto il pacco che conteneva 200 euro. Il dottore ha offerto 28mila euro. Enrico ha spiegato:

La mia unica fortuna nella vita è avere sposato lei. Senza di lei sarei spacciato. Anche in questa situazione, mi sta aiutando tantissimo perché lo percepisco. 28mila euro è una somma che non mi è indifferente. Sono combattuto.

Incoraggiato da Barbara ha rifiutato l'offerta. Purtroppo nel pacco aperto subito dopo c'erano 200mila euro e la partita è cambiata radicalmente. Il dottore ha offerto 7mila euro, che sono stati rifiutati. Nel pacco successivo c'erano 20mila euro. Enrico, rimasto con 500 euro e 15mila euro, ha deciso di andare fino in fondo, rifiutando sia il cambio che la proposta di andare alla regione fortunata. Nel pacco numero 7 c'erano solo 500 euro. Questa è stata la sua vincita.