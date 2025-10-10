Affari Tuoi, la partita di Beatrice è una catastrofe: rifiuta 40mila euro e perde tutto alla Regione Fortunata

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 ottobre, la partita di Beatrice dalla Valle D’Aosta insieme a sua madre Emanuela. Dopo aver rifiutato 40mila euro e accettato un cambio, scopre che nel suo pacco aveva solo 5 euro. Purtroppo, non la salva neppure la Regione Fortunata.

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 ottobre, la partita di Beatrice dalla Valle D'Aosta: ha 26 anni, fa estetista e a marzo ha aperto il suo centro estetico. Stasera gioca insieme a sua madre Emanuela con il pacco numero 12.

La partita di Beatrice insieme alla madre Emanuela

La partita di Beatrice comincia nel migliore dei modi. Si parte dalla Campania, che contiene 10 euro ed è subito festa. Segue il 16 delle Marche con i 500 euro, seguiti da Gennarino, lo zero, 200 euro e 1 euro. In studio, presenza fissa ormai quella di Herbert Ballerina, che stasera si è finto una spia segreta da Campobasso.

Il Dottore chiama puntuale e offre 40mila euro: una proposta degna dell'inizio di partita eccezionale di Beatrice. Lei non ci pensa su due volte e trita. Si continua con i tre tiri successivi che sono disastrosi: 100mila, 300mila e 30mila euro. A quel punto il Dottore le offre il cambio e lei lo accetta: nel suo vecchio pacco aveva solo 100 euro.

La storia del numero della nonna

Beatrice spiazza tutti e racconta la storia del 7: è il numero che sua nonna venuta a mancare anni fa le ha passato in sogno più volte. Lei quindi decide di chiamarlo, ma il pacco della Toscana contiene 200mila euro, seguiti dai 75mila. Il Dottore offre 10mila euro ma la pacchista rifiuta: "Siamo qui per giocare, giochiamo", dice.

Il finale di partita di Beatrice che va alla Regione Fortunata

La partita continua con i rossi: nel 3 preso da Beatrice non ci sono nemmeno 20mila e 50mila euro. La partita ormai è un disastro e continua sulla stessa linea: la valdostana trova il pacco nero, che contiene 30mila euro. Il pacco più alto è ormai quello dei 15mila, e infatti alla fine arriva con quello da un lato, con 5 euro dall'altro. Thanat le consiglia di andare alla Regione Fortuna e lei segue il suo consiglio: sceglie la Basilicata e la Toscana come seconda. Alla fine, purtroppo, era il Molise.