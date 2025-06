Affari tuoi, Giorgia perde tutto: “Ho sofferto di depressione, mio figlio mi ha ridato la vita. I soldi farebbero comodo”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 18 giugno. Ha giocato Giorgia per la regione Sardegna. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatta accompagnare dal fidanzato Matteo. La coppia ha un figlio di sei mesi, Filippo. La nascita del bambino ha permesso alla concorrente di trovare la forza di uscire da un periodo di depressione. Giorgia ha pescato il pacco numero 6, che conteneva 100 euro, che poi ha cambiato con il pacco numero 14. La partita è stata in salita. Dopo un paio di passaggi, l'unico pacco ricco rimasto era quello dei 300mila euro. Il pacco 14 ne conteneva 10mila, ma Giorgia e Matteo hanno perso tutto nella speranza di indovinare la Regione Fortunata. Non hanno mai preso in considerazione le offerte del Dottore Pasquale Romano.

Chi è Giorgia, la storia della concorrente della Sardegna e del fidanzato Matteo

Giorgia è la concorrente della Sardegna che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 18 giugno. È originaria di Cagliari ma vive nella provincia di Sassari. È una studentessa di Scienze dell'Educazione e della Formazione, conta di laurearsi il prossimo anno. Da sei mesi è madre di Filippo. Ha partecipato con Matteo, fidanzato e padre di suo figlio. L'uomo fa lo scaffalista e l'arbitro di boxe. Giorgia ha raccontato:

Ci siamo conosciuti in stagione, io come barista lui come aiuto cuoco. In un paio di mesi è nata questa storia d'amore. Io sono tornata a casa, ho fatto i bagagli, ho salutato mamma e mi sono trasferita a Sassari.

Affari tuoi, la partita di Giorgia: quanto ha vinto nella puntata del 18 giugno

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Giorgia contenevano 75mila euro, 50 euro, 1 euro, 200mila euro, Gennarino e 5 euro. Tutto sommato dei buoni tiri. Il Dottore ha offerto il cambio, ma Giorgia ha deciso di tenere il pacco numero 6: "Mi piace parecchio". Quindi ha aperto i pacchi contenenti 100mila euro, 500 euro e 20mila euro. Il Dottore ha offerto 25 mila euro. Giorgia ha spiegato:

Sono tanti soldi, ci farebbero comodo anche perché abbiamo un bambino di sei mesi. Noi ci vogliamo divertire. Mio fratello mi aveva detto di accettare la prima offerta. Io chiedo scusa a mio fratello, ringrazio il dottore, ma rifiuto l'offerta e vado avanti.

Nei pacchi seguenti c'erano 30mila euro, 50mila euro e 200 euro. Il Dottore ha offerto il cambio e stavolta Giorgia ha deciso di accettare. Ha ceduto il pacco numero 6, che conteneva solo 100 euro, per il pacco numero 14. Il Dottore ha offerto di nuovo 25mila euro. Giorgia è stata coraggiosa nonostante l'unico pacco superiore a quell'offerta rimasto fosse quello da 300mila euro: "Mi sento di giocare ancora" e ha rifiutato l'offerta. Poi, ha aperto il pacco che conteneva 15mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio. La concorrente è apparsa dubbiosa: "Ci vuole aiutare o abbiamo preso i 300mila euro e ce li vuole togliere?". Nel dubbio, ha rifiutato il cambio. Così, ha pescato il pacco contenente 5mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 25mila euro. La pacchista ha ammesso: "È dura tritarli, ma nella vita sono così. Io rischio tanto". E ha rifiutato l'offerta. Subito dopo ha aperto il pacco contenente i culurgiones. Il Dottore ha offerto 33mila euro. Giorgia ha rifiutato di nuovo l'offerta e ha aperto il pacco numero 7, che è il numero del giorno di nascita del figlio Filippo, che conteneva 300mila euro purtroppo. Ha spiegato, in lacrime, perché aveva scelto il pacco numero 14 e non il 7 quando ha deciso di accettare il cambio:

Filippo mi ha regalato la vita. Mi ha cambiato la vita. Ho avuto un periodo un po' bruttino. Ho sofferto un po' di depressione, ho trovato il coraggio di riprendere in mano la mia vita e Filippo me l'ha riregalata. È arrivato in un momento inaspettato della nostra vita. Da quando è arrivato, è la cosa più bella che potesse capitarci. Perché ho scelto il pacco numero 14? È il giorno del nostro anniversario e se questo non fosse successo, Filippo non sarebbe nato.

Il Dottore ha offerto 3000 euro. L'offerta è stata rifiutata. Nel pacco aperto subito dopo c'erano 20 euro. La coppia ha deciso di andare alla Regione Fortunata, rinunciando al pacco numero 14 che conteneva 10mila euro. La prima regione scelta è stata il Molise, ma non era quella giusta. Quindi hanno puntato sulla Toscana per 50mila euro. Ma la Regione Fortunata era la Puglia. Giorgia e Matteo sono tornati a casa a mani vuote.