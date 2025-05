Affari Tuoi, Elena accetta l’offerta del dottore e si salva: “Tanti soldi non li ho mai visti in vita mia”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Ad Affari Tuoi di domenica 25 maggio gioca Elena dal Friuli Venezia Giulia. La concorrente si presenta a Stefano De Martino e racconta il suo percorso di studi: "Il mio sogno sarebbe quello di diventare operatrice umanitaria, andare sul campo per restituire la fortuna che ho avuto di nascere nella parte più agiata del mondo, per restituire un po' di questa fortuna a chi ne ha più bisogno". Gioca con sua sorella Elisa.

Le prime chiamate della concorrente

La prima serie inizia con una chiamata fortunata, il pacco da 200 euro. Il secondo tiro va nella stessa direzione con il pacco da 5 euro aperto dalle concorrenti. Non è da meno il terzo tiro, con il pacco da 0 euro che se ne va. Partenza col botto per Elisa, lievemente attutita dalla quarta chiamata da 75mila euro. Al quinto pacco arriva la batosta, con 300 mila euro pescati. Un ultimo tiro che spegne gli entusiasmi delle sorelle. Arriva la prima proposta del dottore da 25mila euro. Elisa non ci pensa due volte e rifiuta.

Elena rifiuta tre cambi, ma accetta quello giusto

Si prosegue con i successivi tre pacchi. Prima la concorrente chiama quello da 15 mila euro, poi in sequenza 20mila e 50 euro. Arriva dal dottore la proposta del primo cambio di questa partita, ma la concorrente lo rifiuta. Si passa quindi alla terza fase di chiamate, che è mediamente positiva: 5mila euro, 1 euro, 50 mila euro. Arriva dal dottore una nuova offerta da 25mila euro, anche questi rifiutati.

Si prosegue con la chiamata del pacco da 20 euro e una nuova proposta di cambio, anche questa rifiutata. Poi 100mila euro se ne vanno ed Elena rifiuta un nuovo cambio, il terzo consecutivo. La concorrente poi pesca la Gubana, pietanza tipica della sua regione. Arriva una nuova offerta da 19mila, ancora rifiutati. Se ne vanno successivamente anche i 10mila e restano solo i 200mila con tre pacchi blu. Di nuovo il cambio proposto dal dottore. Questa volta cambio accettato: Elena lascia il 14 e prende l'11. Si rivela una scelta propizia, perché nel 14 c'era Gennarino, il cane mascotte del programma.

La scelta finale, Elena accetta l'offerta

Arriva quindi una nuova offerta da 36mila euro. A questo punto Elena si trova davanti all'ultimo bivio della sua serata e fa una scelta saggia: "È vero che si tratta di un gioco, ma io così tanti soldi tutti insieme non li ho mai visti e so che valore hanno". Decide quindi di accettare, col rischio di avere 200mila euro nel pacco. Il primo pacco chiamato dei due rimasti contiene 500 euro, restano quindi 200mila e 100 euro. De Martino pronostica i 200mila euro nel pacco delle ragazze, ma per loro fortuna nel pacco 11 c'erano solo 100 euro. La partita si chiude nel migliore dei modi.