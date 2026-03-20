Affari Tuoi e la partita di Sergio, De Martino lo sfida: “Fai il provino per la Ruota della Fortuna”

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, venerdì 20 marzo, è stato Sergio da Mezzolombardo, in provincia di Trento. Dipendente di un supermercato e voce radiofonica nel tempo libero, Sergio ha giocato accompagnato dalla sorella Elisa, portando a casa 33mila euro offerti dal Dottore. Il suo pacco originale, il numero 20, quello che aveva ceduto a metà partita in cambio del numero 9, nascondeva solo 10 euro. Il jackpot di Gennarino questa sera valeva 4mila euro.

La partita di Sergio ad Affari Tuoi

La serata è iniziata in salita: il primo pacco aperto da Sergio, quello della Puglia, ha fatto subito volare via 75mila euro. Un esordio da cardiopalma, mitigato però dal secondo tiro con l'Umbria, che ha restituito solo 1 euro al tabellone. Terzo pacco, il numero 2 del Friuli Venezia Giulia: dentro c'era la Ballerina, e così Stefano De Martino ha dato il benvenuto a Martina Miliddi, ospite speciale della serata. Si è continuato con la Valle d'Aosta, che ha tolto dal gioco 10mila euro, poi la Sardegna con 20 euro e infine l'Abruzzo con 15mila euro. Sei pacchi aperti, situazione tutto sommato gestibile.

La prima offerta del Dottore è arrivata a 39mila euro. Sergio ha rifiutato senza troppi tentennamenti. Nel tiro successivo è saltato fuori Gennarino, il celebre jack russell: purtroppo per il concorrente trentino, il jackpot da 4mila euro non era più raggiungibile, visto che per vincerlo il cane deve essere pescato entro i primi quattro pacchi. Poco dopo è arrivato l'oggetto misterioso della serata, portato come sempre da Thanat: un puzzle a due pezzi raffigurante Stefano De Martino e Herbert Ballerina, invenzione dello showman molisano. De Martino ha accolto la trovata con la consueta ironia.

Si è andati avanti: 100 euro nel pacco successivo, e poi il Dottore ha proposto un cambio. Sergio ha accettato, lasciando il numero 20 in favore del numero 9. Una scelta che, come si scoprirà a fine puntata, si rivelerà decisiva. Tre tiri liberi: Sergio ha evitato il 20 — il pacco ceduto — ma ha scelto il 12, che conteneva 50mila euro. Un colpo duro. La Campania, subito dopo, ha restituito solo 50 euro, e qui De Martino non ha resistito: "MA TU IL PROVINO PER LA RUOTA DELLA FORTUNA NON L'HAI FATTO? È PURE FORTUNATO", ha detto al concorrente, prendendo in giro la sua irresistibile vena radiofonica che lo portava a commentare ogni apertura con voce impostata e toni drammatici. "Di forza!", ha ribattuto Sergio, con la stessa flemma di chi è abituato a stare davanti a un microfono.

Il finale di Sergio ad Affari Tuoi: la scelta giusta al momento giusto

Con una situazione sempre più favorevole — in gioco c'erano ancora zero euro, 10, 200, 30mila, 100mila, 200mila e 300mila — il Dottore ha rifatto la sua offerta: ancora 39mila euro per due tiri. Sergio ha rifiutato. Ha scelto il 3 dell'Emilia Romagna: zero euro. De Martino ha ripreso il filo del siparietto: "Sei nato con la camicia!". Il tabellone sorrideva, e il pacco successivo ha eliminato anche i 200 euro, rendendo la posizione di Sergio quasi invidiabile. A quel punto il Dottore ha alzato l'asticella: 55mila euro. Rifiutati.

Un solo tiro, la Lombardia: 30mila euro. I premi grossi erano ancora tutti lì — 100mila, 200mila, 300mila — insieme ai 10 euro. Una nuova offerta: 65mila euro. Rifiutata anche questa. E poi il colpo che ha cambiato tutto: il pacco numero 17 del Molise conteneva i 300mila euro. In un momento, la partita si è trasformata.

Il Dottore ha aperto la trattativa chiedendo a Sergio cosa volesse. "Se mi dà 75mila euro, sono felice come una Pasqua", ha risposto il concorrente trentino. Il Dottore, prevedibilmente, non li ha dati. Sergio ha continuato, scegliendo il numero 13: via anche i 200mila euro. A quel punto rimanevano in gioco solo 100mila euro e 10 euro — più il pacco numero 20, quello ceduto, del cui contenuto nessuno sapeva ancora nulla.

L'offerta finale è stata 33mila euro. Sergio si è ricordato di una partita del passato, una storia simile alla sua, in cui il concorrente aveva rifiutato un'offerta analoga e si era ritrovato a mani vuote. Quella memoria gli è bastata: ha accettato. E ha fatto bene. Perché nel pacco numero 20, quello che aveva scambiato con il 9 nella fase centrale del gioco, c'erano solo 10 euro. Trentatremila euro portati a casa grazie a un cambio azzeccato, a qualche rifiuto coraggioso e, alla fine, a un pizzico di saggezza nel momento giusto.