video suggerito

Affari Tuoi, Chiara Lucia cambia il pacco da 200mila euro con la trippa al sugo: va a casa a mani vuote Partita sciagurata ad Affari Tuoi, dove la concorrente del Lazio cambia il suo pacco con 200 mila euro per quello in cui ha la trippa al sugo. Nemmeno alla regione fortunata riesce a recuperare la serata. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

369 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Affari Tuoi di sabato 8 febbraio è la volta di Chiara Lucia, concorrente del Lazio, che prova a portare a casa un premio importante in denaro, guidata da Stefano De Martino. Partecipa al gioco accompagnata da sua madre e la partita pare da subito in salita. Primo tiro, chiamata da 75mila euro, seguito subito da 100mila euro nel secondo. Un inizio non troppo promettente. Emorragia tamponata dalla terza chiamata, da 75 euro, e dei 20 euro per il quarto pacco chiamato. E ancora 10 e 200 euro per le ultime due chiamate di questa prima serie di pacchi chiamati.

La partita di Chiara Lucia ad Affari Tuoi

Alla prima offerta il dottore propone 30mila euro, rifiutati. Si ricomincia con le chiamate e si parte proprio dai 30mila euro, trovati nel primo pacco chiamato. Va peggio con il pacco successivo, dove la concorrente trova i 300mila euro. Con la chiamata successiva se ne vanno anche i 50mila euro. Tre chiamate complesse che fanno abbassare a 15mila euro l'offerta del dottore. Anche questa rifiutata. Un po' di respiro con la chiamata successiva, da 50 euro e ancora 20mila nel pacco successivo.

Il cambio del pacco da 200mila euro

La partita in questo momento vede più blu che rossi tra i pacchi rimasti e la situazione non migliora con la chiamata successiva da 15mila euro. Il dottore propone il cambio e Chiara Lucia accetta, lasciando il pacco scelto inizialmente. Un pacco che lei decide di aprire subito, per vedere cosa si è lasciata scappare, ma la notizia è drammatica: dentro c'erano 200mila euro. La madre le dice "te l'avevo detto" e lei sembra rispondere con un po' di stizza. L'offerta del dottore si abbassa a 2mila euro. Chiara Lucia rifiuta e va avanti. Alla chiamata successiva escono fuori anche i 5mila. Le chiamate successive sono da 5 e 10 euro, il solo pacco di rilievo rimasto alla concorrente è quello da 10mila euro, poi tre pacchi blu compreso quello della trippa al sugo.

Chiara Lucia non trova la regione fortunata

Nel pacco successivo, la concorrente del Lazio trova i 10mila euro e si va alla regione fortunata. Il primo tentativo è sulla Sardegna, ma non va a buon fine. Quindi Chiara Lucia prova a dare una sterzata alla sua serata scegliendo il Lazio per portarsi a casa 50mila euro. Non va bene nemmeno in questo caso, la regione fortunata è l'Umbria e Chiara Lucia torna a casa a mani vuote.