Affari tuoi, Arianna: “Ho bisogno di soldi per comprare casa e aiutare mia sorella” ma fa un grave errore

La partita di Affari tuoi trasmessa mercoledì 5 novembre. Ha giocato Arianna dalla regione Toscana. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatta accompagnare dalla sorella Ilaria. La concorrente ha spiegato di avere bisogno di una grossa cifra per realizzare il sogno di comprare una casa e aiutare economicamente la sorella. Il Dottore si è impuntato e ha continuato a offrire 30mila euro. Nel corso della partita si è compreso il perché. Il pacco che Arianna aveva scelto all'inizio, il numero 13, conteneva ben 100mila euro, ma lei ha fatto l'errore di lasciarlo andare. L'offerta del Dottore è calata a 15mila euro, quando la concorrente ha cambiato il suo pacco con il numero 10 e poi con il numero 7. Alle battute finali, Arianna ha deciso di riappropriarsi del pacco numero 10 che conteneva 15mila euro. Nel pacco 7 c'erano 0 euro.

Affari tuoi, chi è Arianna concorrente della Toscana

Arianna è la concorrente di Affari tuoi che ha giocato mercoledì 5 novembre per la regione Toscana. È originaria di Calci in provincia di Pisa. Ha 30 anni ed è dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Lavoro in motorizzazione con funzioni amministrative". Si è fatta accompagnare dalla sorella Ilaria, che lavora come commessa in un supermercato e vive a Cascina. Arianna ha spiegato perché ha bisogno di una grossa somma di denaro:

Vorrei comprare casa, al momento sono in affitto. È un mio grande sogno, sarebbe un grande traguardo. In seguito a tante vicissitudini sarebbe una grande conquista per me. Vorrei mettere radici. E poi vorrei riuscire a dare una parte a mia sorella. Riuscire a darle un po' di respiro, ha due bambini. Mi farebbe piacere alleggerirli un po'.

Quanti soldi ha vinto Arianna nella puntata di mercoledì 5 novembre

Nei primi sei tiri sono usciti di scena 20mila, 200mila euro e 75mila euro. Insomma, la partita ha avuto inizio in salita. Il Dottore ha fatto un'offerta di 30mila euro. Arianna ha commentato: "Sono tanti soldi. Ma ho progetti per cui ne servono di più". Quindi ha rifiutato l'offerta. Subito dopo ha pescato i pacchi contenenti 10mila euro e 50mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 30mila euro, ma per le ragioni per cui aveva rifiutato la prima volta, Arianna ha confermato di non poter accettare questa cifra. Poi, la pacchista ha aperto il pacco che conteneva 30mila euro. Il Dottore ha offerto imperterrito 30mila euro. Arianna ha preferito aprire un altro pacco e ha pescato quello da 20 euro. Il Dottore ha offerto il cambio e Arianna ha accettato. Poi, ha aperto il pacco numero 13, precedentemente in suo possesso. Conteneva 100mila euro. Il Dottore ha offerto 15mila euro. L'offerta è stata rifiutata. La pacchista ha pescato il pacco da 1 euro. Il Dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. È venuto fuori Gennarino. Il Dottore ha offerto 25mila euro. Arianna ha commentato: "Non bastano, vorrei andare avanti". Subito dopo ha pescato il pacco con il biglietto della Lotteria. Il Dottore ha offerto il cambio e Arianna ha accettato, lasciando il pacco numero 10 per il numero 7. Purtroppo subito dopo sono usciti di scena anche i 300mila euro. Sul piatto sono rimasti 15mila euro e 0 euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Arianna ha accettato e si è ripresa il pacco numero 10. Così ha vinto 15mila euro.