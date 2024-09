video suggerito

Affari tuoi, Alice dal disastro ai 100mila euro poi ispira Stefano De Martino: “Se sono fidanzato? Ora so cosa dire” Nella puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 27 settembre ha giocato Alice, concorrente della Toscana, insieme al compagno Nooranee. Una partita inizialmente disastrosa. Un colpo di scena, che neanche il dottore Pasquale Romano poteva prevedere, ha portato la coppia a vincere 100mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa venerdì 27 settembre ha giocato Alice per la regione Toscana con il pacco numero 8, che poi ha cambiato prima con il pacco numero 7 poi con il pacco numero 3. Ha avuto modo di giocare dopo venticinque puntate. La concorrente si è fatta accompagnare da Nooranee, detto Nuri, il suo compagno. Una partita iniziata in modo disastroso. La concorrente, infatti, ha scambiato i 200mila euro contenuti nel suo pacco con 75 euro. Poi il colpo di scena che neanche il dottore Pasquale Romano poteva prevedere. La coppia ha vinto 100mila euro.

Chi è Alice, la storia della concorrente della Toscana e del compagno Nooranee

Alice è la concorrente della Toscana che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di venerdì 27 settembre. Si è fatta accompagnare da Nooranee, detto Nuri: "Per me è il compagno, lui ha un'altra opinione". Quest'ultimo è originario delle Mauritius, i genitori si sono trasferiti in Italia più di quarant'anni fa. Alice e il suo compagno si sono conosciuti in palestra, durante un corso di acrobatica aerea. Nuri ha spiegato al conduttore: "Volevo imitarti, raggiungere il tuo livello artistico". E De Martino di rimando: "Io non faccio più niente, figurati aerea. Solo roba terrestre". Nuri, poi, ha dichiarato di non reputarsi il fidanzato di Alice, ma l'uscente: "Da due anni usciamo insieme, quindi sono l'uscente". De Martino è apparso divertito, ma anche deciso a ispirarsi a lui:

Questa cosa la voglio fare mia da subito, è una genialata. Nella prossima intervista quando mi chiederanno se sono fidanzato, dirò ‘uscente'.

Alice è un'infermiera che ha un sogno: "Aprire un B&B in campagna, magari anche una fattoria. Ce la faremo". E alla fine, contro tutte le aspettative, i due si sono portati a casa 100mila euro.

Affari tuoi, Alice ha vinto 100mila euro nella puntata di venerdì 27 settembre

Vediamo come è andata la partita di Alice e del fidanzato Nooranee. Purtroppo il percorso ha avuto inizio in salita. Nel primo pacco aperto c'erano 300mila euro, poi 15mila euro, 5 euro, 50mila euro, 100 euro, 50 euro. Il dottore ha offerto 30mila euro, ma l'offerta è stata rifiutata. La coppia poi ha aperto i pacchi da 100mila euro, 2o euro, 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio che è stato accettato. Alice ha rinunciato al pacco 8 per prendere il 7. Nel pacco numero 8 c'erano 200mila euro. Alice è rimasta visibilmente delusa: "Ho sbagliato, sto facendo un macello. Non avrei mai cambiato il pacco, non so perché l'ho fatto?". Nei pacchi seguenti c'erano 500 euro e 20mila euro. Il dottore ha offerto il cambio e Alice ha accettato, prendendo il pacco numero 3. Nel pacco numero 7 c'erano 10 euro. Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 75mila euro, 1 euro, 0 euro. Il dottore ha offerto 2mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nei pacchi successivi c'erano 10mila euro e 5mila euro. Il pacco di Alice conteneva 75 euro. Si è passati alla regione fortunata. La coppia ha puntato sulla Puglia. E hanno indovinato portandosi a casa 100mila euro.