Affari Tuoi, Alessia indovina la cifra dal viso di Stefano De Martino: "I miei alunni fanno la stessa faccia" Nella puntata di Affari Tuoi, in onda giovedì 5 dicembre su Rai1, gioca Alessia dalla Liguria accompagnata da sua sorella Elisa. Le due finiscono alla Regione Fortunata ma tornano a casa a mani vuote.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 5 dicembre gioca l'insegnante di francese Alessia dalla Liguria con il pacco numero 20. Ad accompagnarla c'è sua sorella Elisa, funzionaria di un ente pubblico. Le due sorelle, dopo una partita fatta di alti e bassi, finiscono alla Regione Fortunata ma tornano a casa a mani vuote.

La partita di Alessia ed Elisa

Alessia decide di aprire il pacco numero 1 del Molise. Stefano De Martino coglie l'occasione per avvicinarsi al pacchista con un paio di occhiali dalla montatura rossa: "Così sei uguale a Piero del trio del Volo".

La partita inizia con l'apertura di tre pacchi rossi, poi finalmente un blu. "Io e lei ci passiamo sette anni, è la mia parte razionale. Per qualsiasi cosa la consulto" spiega Alessia prima di affidarsi ad Elisa per un consiglio sulle mosse successive. Alessia capisce che il pacco che ha scelto contiene una cifra importante grazie all'espressione sul volto del conduttore: "Quando i miei alunni capiscono di aver preso un'insufficienza fanno quella faccia". E infatti poco dopo vanno via 300 mila euro. Le due sorelle rifiutano l'offerta da 20mila euro. Alessia chiede di aprire il pacco di Antonietta che lavora come fotografa, Stefano De Martino ne approfitta per avvicinarsi alla pacchista e lanciarsi in pose plastiche al suo fianco, scatenando l'ilarità del pubblico.

Poco il conduttore si cimenta con l'interpretazione canora di Rossetto e Caffè, con gli spettatori in studio che iniziando a fare il tifo per lui:"Dai, non fate così". Alessia ed Elisa rifiutano 15mila euro.

Il finale di Alessia ed Elisa

Nelle battute finali della partita, Alessia pesca un cambio ma lo rifiuta. Il gioco prende una piega negativa con 200mila che vanno via e le le due sorelle che dicono di no a 5mila euro offerti dal Dottore. Quando in ballo rimangono solo 5mila e 500 euro, Alessia ed Elisa decidono di andare alla Regione Fortunata ma le due tornano a casa a mani vuote.