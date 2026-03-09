Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, lo aveva già detto a Non è la Tv: “Fuoco e fiamme con Selvaggia Lucarelli”

Adriana Volpe ufficiale al Grande Fratello Vip. Ma le sue parole su Selvaggia Lucarelli — “è l’apoteosi” — le aveva già dette a Non è la Tv di Fanpage.it. Erano già dichiarazioni da concorrente?

Adesso si capisce tutto. O quasi. Adriana Volpe è stata ufficializzata nelle ultime ore come concorrente del Grande Fratello Vip, e a quel punto le sue parole pronunciate a Non è la Tv — il format di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella, Stefania Rocco, Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello — assumono un sapore diverso. Molto diverso.

Le dichiarazioni su Selvaggia, rilette con gli occhi di oggi

Quando le avevamo chiesto cosa si aspettasse dall'ingresso di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, Volpe non aveva esitato un secondo: "È l'apoteosi." E l'aveva ripetuto, come per togliere ogni margine di ambiguità. Poi aveva aggiunto: "Da Selvaggia Lucarelli ci si aspetta fuoco e fiamme. È una donna che ha il coltello tra i denti, è precisa, caustica, pungente, ma sa dove pungere. È l'opinionista perfetta."

Parole di una che conosce bene quel meccanismo — lei quel ruolo lo ha vissuto dall'interno, in coppia con Sonia Bruganelli: "Eravamo il bianco e il nero, due caratteri diversi e due modi di vedere le cose sempre in maniera diversa." Ma c'è un dettaglio che oggi cambia la prospettiva: Volpe, probabilmente, parlava di Lucarelli come di una "collega" di programma. Non ancora dichiarato, ma già nei piani. Quasi certamente con il contratto già firmato.

Dentro la casa durante il lockdown: un'edizione che nessuno potrà riscrivere

In quella stessa intervista, Volpe aveva raccontato qualcosa che nessun futuro concorrente potrà mai replicare: l'edizione del 2020, quella della pandemia. Erano entrati a gennaio in un mondo normale, erano usciti in un altro. "Quando siamo usciti era irriconoscibile", aveva detto. "Eravamo in una vera bolla ed eravamo già in lockdown prima che cominciasse per tutti gli italiani."

Il cerchio si chiude

Ora Adriana Volpe torna nella casa. Con una Selvaggia Lucarelli in studio che lei stessa ha già benedetto come "l'opinionista perfetta." La domanda, a questo punto, non è se farà discutere. La domanda è se quella conversazione con noi fosse già, a tutti gli effetti, la sua prima mossa da concorrente.