Ad Amici25 gli allievi fanno fatica per accedere al serale: la produzione cambia le regole

Il serale di Amici si avvicina, dopo mesi e mesi di preparazione gli allievi si preparano per affrontare una nuova fase del loro percorso, che li vorrebbe pronti ad esibirsi davanti al pubblico della prima serata e soprattutto in grado di contendersi il titolo di vincitore del talent show di Canale 5. Le difficoltà non sono mancate, soprattutto perché i professori si sono dimostrati spesso discordanti nelle loro valutazioni e questo ha portato la produzione del programma a cambiare i criteri di assegnazione dell'ambita maglia dorata che permette ad ogni allievo di accedere al serale.

Perché la produzione di Amici ha modificato il regolamento

I tempi stringono e ogni appuntamento pomeridiano della domenica con la messa in onda della registrazione di Amici, porta il pubblico e di pari passo anche i giovani della scuola più nota della tv, alla fase successiva del programma. Già dalle puntate precedenti alcuni professori hanno espresso il loro giudizio in merito alla preparazione degli allievi che ritenevano pronti per il serale. Per altri, però, le opinioni sono state piuttosto discordanti. È il caso di Opi, cantante seguito da Anna Pettinelli, che la coach vorrebbe portare al serale perché ritiene meritevole, ma secondo i suoi colleghi, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, non sarebbe pronto. Condizione necessaria per accedere alla terza fase dello show è il "sì" da parte dei tre professori, ma questo aveva creato una serie di rallentamenti che impedivano al programma di proseguire, per cui Maria De Filippi ha annunciato la richiesta della produzione di cambiare il regolamento.

Come è cambiato il regolamento di Amici per accedere al serale

Dopo una serie di esibizioni che non sono riuscite a conquistare i "sì" previsti, Maria De Filippi interviene per leggere il comunicato della produzione. La conduttrice, quindi, spiega:

Leggi anche Chi è Angie, la cantante di Amici 2025 passata al Serale

Abbiamo provato con i tre sì, ma adesso cambiamo registro. La produzione decide di eliminare il limite di dodici posti disponibili e di consentire l'accesso al serale a chi prenderà almeno due sì da due professori della categoria.

Ciò significa che i posti per accedere al serale sono più di quelli previsti inizialmente dal programma e che per ottenerli non è necessario che l'approvazione arrivi da tutti i professori di categoria. Considerando che, solitamente, il coach che segue l'allievo fin dall'inizio spinge per portarlo in trasmissione, di fatto è solo uno il voto da conquistare.

Quanti allievi di Amici hanno conquistato la maglia

Gli allievi che hanno conquistato la maglia del serale nella puntata di domenica 8 marzo sono ben sei: Caterina, Elena, Antonio, Riccardo a cui sono bastati i due sì da parte dei professori. Cantanti e ballerini si aggiungono ad Alessio e Simone che, invece, a inizio puntata erano riusciti ad ottenere la maglia dorata con tutti e tre i voti. Nelle puntate precedenti erano riusciti ad ottenere la maglia Gard, Nicola, e ancor prima Michele, Alex ed Angie.