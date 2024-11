video suggerito

Ad Affari Tuoi Serena segue il Dottore ma fa la scelta sbagliata: “Sono soldi comodi alla mia età” Serena dal Veneto è stata la protagonista di Affari Tuoi del 28 novembre. Ha 22 anni, lavora come macellaia e ha giocato insieme alla mamma. Dopo una partita piuttosto equilibrata, la ragazza accetta l’offerta del Dottore ma dentro al suo pacco ci sarebbe stata una cifra maggiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Serena è la protagonista della puntata di giovedì 28 novembre di Affari Tuoi. La concorrente gioca dal Veneto, vive ad Asiago (Vicenza), ha 22 anni e nella vita lavora come macellaia. In studio è accompagnata dalla mamma Giuliana, norcina di professione.

La partita di Serena e della mamma Giuliana

La partita di Serena e della mamma Giuliana comincia in maniera piuttosto fortunata: nei primi sei tiri le concorrenti perdono solo due pacchi rossi, tra cui 100mila euro, ma quattro blu (0, 1, 500 e 10 euro). Arriva la prima chiamata del Dottore, che offre alle concorrenti un assegno da 39mila euro. "Ho 22 anni, non li ho mai visti. Sono tanti soldi ma non me la sento di accettarli", spiega Serena rifiutando. La 22enne continua a giocare ma perde prima i 200mila euro e poi i 50mila in due tiri consecutivi. Dopo aver eliminato i 75 euro, arriva la proposta del Dottore di cambiare pacco, che Serena accetta. Lascia il numero 20 per prendere il 3: "È un numero ricorrente, mi piace e mi dà fiducia".

Tolti ancora due pacchi blu (5 e 100 euro) e uno rosso (1o mila euro), il Dottore chiama e offre 30mila euro, ma la somma viene rifiutata. Scartati anche 200 euro, il Dottore ci riprova con il cambio per "ingarbugliare" la situazione. Ma Serena e la mamma non cedono. "La mamma stasera vuole andare avanti. Solitamente insacca, oggi vuole tritare", scherza De Martino. "Abbiamo il manico dalla parte del coltello", dice la signora Giuliana con ironia. Continuando la partita, mamma e figlia perdono la cifra massima di 300mila euro, contenuta nel pacco dell'Abruzzo della pacchista soprannominata ‘miss Arrosticino'. Il dottore offre 15mila euro, ma Serena non accetta. Chiede il parere di Lupo: "Se fossi in loro proverei e rischierei. Ci sono 3 rossi, c'è comunque una rete di protezione". Tarat fa una previsione: "Nel 20 ci sono 20 euro e nel 3 30 mila".

Il finale e la decisione di Serena

Alla fine della partita, Serena e la mamma Giuliana rimangono con 2 pacchi rossi, 30mila e 75mila euro, e uno blu da 50 euro. Il Dottore gioca a carte, abbandonando la sua strategia e affidandosi al caso. "Il destino di questa partita è nelle tue mani", dice De Martino alla concorrente. Esce la carta dell'offerta e l a proposta è 30mila euro. "Sono comodi alla mia età, conosco il valore dei soldi. Lo ringrazio e accetto", decide alla fine Serena. Se avesse continuato, con l'ultimo tiro avrebbe scelto il pacco contenente 50 euro. Nel suo, il numero 3 cambiato in corsa, ci sarebbero stati invece 75mila euro, una somma maggiore di quella accettata.