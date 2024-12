video suggerito

Ad Affari Tuoi parlano tutti in inglese per colpa di Maria e Stefano De Martino si lamenta: “Ho la zeppola” Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 17 dicembre, giocano Marco e Maria. Nel corso della partita la concorrente, nata a Toronto ma di origine italiana, alterna dialetto molisano e inglese. I due tornano a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 17 dicembre gioca con il pacco numero 16 Marco per il Molise. Ad accompagnarlo c'è sua madre Maria, nata a Toronto. A Stefano De Martino spiega il perché del suo accento: "Parlo un po' molisano, un po' italiano, non ho perso l'accento canadese perché insegno inglese in una scuola privata quindi uso questa lingua tutto il giorno". I due tornano a casa con 20mila euro.

La partita di Marco e Maria

"Mio figlio mi aveva detto quali numeri non chiamare, ma me li so' scordata" rivela Maria. Poco dopo vanno via 3oomila euro. Fin dalle prime battute della partita, conduttore e pacchisti mixano scherzosamente italiano e inglese, forzando la cadenza canadese. Quando i due concorrenti chiamano il pacco numero 15 dell'Abruzzo, il conduttore interviene: "Sara non ha più voce, la doppierò io stasera". Nel momento di rifiutare l'offerta da 33mila euro, Maria ne approfitta per dare lezioni di inglese a De Martino, che risponde: "È una cifra difficile da pronunciare, ho la zeppola". Nel corso della puntata, colpito dalla simpatia della concorrente, il conduttore rivela a Marco: "Sono innamorato di tua mamma". In gioco rimangono più pacchi rossi che blu, con 100mila euro come unica cifra alta. Dopo qualche tiro fortunato, però, va via anche questa. Quando come unica speranza ci sono solo i 20mila euro, il Dottore offre 4mila euro, che i due concorrenti rifiutano.

Il finale di Marco e Maria

Nelle battute finali rimangono in gioco solo 50 e 20mila euro. Nonostante Lupo sia contrario alla scelta, mamma e figlio rifiutano il cambio offerto dal Dottore e vanno fino in fondo con il pacco numero 16. Prima che la partita finisca, Stefano De Martino ne approfitta per complimentarsi con la concorrente: "Suo figlio è stato un punto di riferimento per tutti i pacchisti". I due tornano a casa con 20mila euro e il conduttore esulta: "Avevamo ragione noi, alla faccia di Lupo!".