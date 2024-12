video suggerito

Ad Affari Tuoi Noemi cambia due volte pacco e perde tutto, il Dottore: “Partita da montagne russe” Nella puntata di Affari Tuoi in onda domenica 29 dicembre gioca Noemi dalle Marche accompagnata da sua sorella Valentina. La partita è segnata da un continuo di alti e bassi, tanto che persino il Dottore commenta: “Le montagne russe marchigiane”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

155 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda domenica 29 dicembre su Rai1, gioca Noemi dalle Marche con il pacco numero 6. Ad accompagnarla c'è sua sorella Valentina. La partita si apre con la gioia di Stefano De Martino, entusiasta perché il biglietto della Lotteria Italia finisce in Piemonte. Dopo una partita fatta di alti e bassi, il finale è amaro.

La partita di Noemi e Valentina

Dopo l'euforia iniziale, le concorrenti salutano prima 50mila poi 30mila euro. Una parziale rimonta con l'apertura di tre pacchi blu: uno contiene 100 e gli altri 50 e 10 euro. "Il nostro Scampamorte porta bene" scherza il conduttore riferendosi al pacchista del Molise. Quando arriva la telefonata di Pasquale Romano rivela: "Il Dottore teme queste due sorelle". Le due non accettano la sua offerta da 40mila euro. Poco dopo vanno via 300mila euro. La partita è un continuo di alti bassi: prima va via lo 0 poi 200mila euro. "Le montagne russe marchigiane" commenta il Dottore. Le concorrenti accettano il cambio e Noemi lascia il pacco numero 6 per l'1. Le sorelle dicono addio anche ai 75mila, 20mila e 10mila euro. "Per tantissimi anni con la mia famiglia siamo andati a Capri, è una tradizione. Spero che la Campania ci porti bene" racconta Noemi. Così è stato: via solo 200 euro. Noemi cambia di nuovo il suo pacco, riprendendo il 6 che aveva pescato inizialmente. Nel numero 1 c'erano solo 5mila euro.

Il finale di Noemi e Valentina

Arrivate alle battute finali della partite, le due sorelle rifiutano 14mila euro offerti dal Dottore. "Io e Valentina siamo nate entrambe il 3. È il nostro numero, chiamo l'Umbria" spiega Noemi. In quel pacco c'erano i 300mila euro. "Mi fai arrabbiare, hai un numero! Vai per esclusione" le redarguisce il conduttore. "Mia nonna guardava sempre Affari Tuoi, è venuta a mancare nel 2018 per Alzheimer precoce. Pensava sempre che fossi in tv e io le confermavo che ero io. Oggi siamo qui per lei" ricorda commossa Noemi. Quando il Dottore offre il cambio per la terza volta, le due sorelle si trovano in disaccordo, Noemi vorrebbe il pacco numero 8, Valentina terrebbe il numero 6. Alla fine quest'ultima ha la meglio. Le due, però, avevano solo 20 euro. "La fortuna non è passata da qui stasera" commenta Stefano De Martino.