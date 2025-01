video suggerito

Ad Affari Tuoi Michele rimedia al disastro con la Regione Fortunata: Stefano De Martino spoilera la vittoria I protagonisti della puntata di Affari Tuoi in onda martedì 14 gennaio sono Michele e Leda. Dopo una partita particolarmente sfortunata, marito e moglie tornano a casa vittoriosi.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 14 gennaio, gioca Michele dalla Lombardia con il pacco numero 7. Ad accompagnarlo c'è sua moglie Leda, con cui ha avuto quattro figli. "Le tamponai la macchina con la mia moto, da un piccolo incidente è nata una grande storia d'amore" ha spiegato il concorrente.

La partita di Michele e Leda

I primi tre pacchi aperti dalla coppia sono blu, via solo 20, 200 e 50 euro. Dopo la tripletta positiva, però, vanno via 300mila euro. "Che dolore" commenta Leda. Poco dopo, la coppia vede anche sfumare la possibilità di vincere 200mila euro. L'offerta del Dottore stupisce la coppia: "Propone il cambio per sei tiri, non è mai successo". Dal tabellone spariscono 15 mila, 50mila e 30mila euro. A risollevare il morale della coppia, i due tiri successivi: prima il gorgonzola poi i 5 euro. La batosta, però, arriva quando anche i 100mila euro vanno via. Michele e Leda rifiutano 10mila euro e proseguono con tre tiri.

La coppia apre in successione i pacchi contenenti 100, 0 e 20mila euro. Il Dottore propone il cambio per un tiro. "Il 7 è la data di nascita di nostro figlio Jacopo, rifiutiamo" spiegano i giocatori. Grande delusione in studio quando vanno via i 75mila euro.

Il finale di Michele e Leda

Nelle battute finali, il Dottore offre ai concorrenti 3mila euro ma i due rifiutano. "Puntavamo su premi più alti, ma arrivati a questo punto ce la giochiamo fino in fondo" dice Michele. Con il penultimo tiro, via 5mila euro. Quando perdono anche l'ultima possibilità di vincere 10mila euro, i due vanno alla Regione Fortunata. Nel pacco pescato da Michele c'era solo 1 euro. Marito e moglie scelgono la Basilicata, ma non è questa l'opzione corretta. Per 50mila euro, la coppia di giocatori punta sul Piemonte.

"Abbiamo ribaltato la partita" urla Stefano De Martino che, poco prima di comunicarlo ai concorrenti, aveva mostrato il verdetto vincente a favore di telecamere. La Regione Fortunata, infatti, era proprio quella scelta da Michele e Leda.