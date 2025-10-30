Ad Affari Tuoi, Marianna arriva alla fine con 300mila euro e il pacco nero: con quale cifra è tornata a casa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 30 ottobre, la partita di Marianna dalla Campania – precisamente da Melito di Napoli – che ha 34 anni, fa il chirurgo cardiovascolare. Giova insieme a sua sorella gemella Barbara, anche lei medico.

La partita di Marianna insieme a Barbara

La partita di Marianna comincia bene dal Veneto, che contiene solo 1 euro, seguiti dai 10 euro nel pacco della Sardegna. I 4 tiri successivi si alternano tra pacchi rossi e blu: 50mila, 200 euro, 20mila e 75mila. Il podio è difeso al momento e arriva puntuale la prima telefonata del dottore: offre 35mila euro e lei rifiuta. Il gioco si mette bene e la pacchista fa fuori altri pacchi blu e pure Gennarino, in studio le campane suonano a festa e l'offerta ora sale a 39mila. Rifiutata ancora. Non mancano gli sketch comici con Herbert Ballerina: "Sono la valletta di lacrime", dice il comico facendo ridere tutto lo studio.

Il podio, però, viene scalfito subito dopo e i 100mila vanno via. Nel 4 della Sicilia ci sono invece i 30mila e stavolta alle gemelle vengono proposti 43mila euro: con l'appoggio di Barbara, la protagonista dice ancora no. Dopo un'altra mossa azzeccata, la campana resta solo con due blu. Il Dottore quindi offre 47mila euro: "Noi restiamo determinate e coerenti, ma noi vogliamo puntare al massimo", dice il medico e trita l'offerta.

Il finale di partita di Marianna

In progressione aritmetica, dopo aver fatto fuori i 10mila euro a Marianna vengono proposti 51mila euro e dopo addirittura 55mila, le gemelle sono decise per il no e spiegano di avere delle carte da giocare con delle Regioni ancora da chiamare a cui sono legate. Nel 3 della Liguria infatti ci sono 500 euro ma i 59mila euro offerti non bastano a farle desistere. Nel finale, la partita è quasi perfetta: restano 200mila euro, 300mila e il pacco nero. Rifiutano anche i 63mila e vanno avanti.

I 200mila vanno via e si arriva alla fine con il pacco nero da un lato e i 300mila dall'altro. L'ultima offerta è di 75mila euro e le gemelle accettano. Nel loro 16 c'era il pacco nero, che conteneva proprio 75mila euro.