Affari tuoi 2025

Ad Affari Tuoi, Marianna arriva alla fine con 300mila euro e il pacco nero: con quale cifra è tornata a casa

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 30 ottobre, la partita di Marianna insieme alla sorella gemella Barbara. La pacchista campana, dopo una partita praticamente perfetta arriva al tiro finale con la cifra massima e il pacco nero, ma decide di accettare l’offerta del Dottore. Il loro pacco nero conteneva esattamente la stessa cifra.
A cura di Sara Leombruno
Immagine
Affari tuoi 2025

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 30 ottobre, la partita di Marianna dalla Campania – precisamente da Melito di Napoli – che ha 34 anni, fa il chirurgo cardiovascolare. Giova insieme a sua sorella gemella Barbara, anche lei medico.

La partita di Marianna insieme a Barbara

La partita di Marianna comincia bene dal Veneto, che contiene solo 1 euro, seguiti dai 10 euro nel pacco della Sardegna. I 4 tiri successivi si alternano tra pacchi rossi e blu: 50mila, 200 euro, 20mila e 75mila. Il podio è difeso al momento e arriva puntuale la prima telefonata del dottore: offre 35mila euro e lei rifiuta. Il gioco si mette bene e la pacchista fa fuori altri pacchi blu e pure Gennarino, in studio le campane suonano a festa e l'offerta ora sale a 39mila. Rifiutata ancora. Non mancano gli sketch comici con Herbert Ballerina: "Sono la valletta di lacrime", dice il comico facendo ridere tutto lo studio.

Il podio, però, viene scalfito subito dopo e i 100mila vanno via. Nel 4 della Sicilia ci sono invece i 30mila e stavolta alle gemelle vengono proposti 43mila euro: con l'appoggio di Barbara, la protagonista dice ancora no. Dopo un'altra mossa azzeccata, la campana resta solo con due blu. Il Dottore quindi offre 47mila euro: "Noi restiamo determinate e coerenti, ma noi vogliamo puntare al massimo", dice il medico e trita l'offerta.

Il finale di partita di Marianna

In progressione aritmetica, dopo aver fatto fuori i 10mila euro a Marianna vengono proposti 51mila euro e dopo addirittura 55mila, le gemelle sono decise per il no e spiegano di avere delle carte da giocare con delle Regioni ancora da chiamare a cui sono legate. Nel 3 della Liguria infatti ci sono 500 euro ma i 59mila euro offerti non bastano a farle desistere. Nel finale, la partita è quasi perfetta: restano 200mila euro, 300mila e il pacco nero. Rifiutano anche i 63mila e vanno avanti.

Immagine

I 200mila vanno via e si arriva alla fine con il pacco nero da un lato e i 300mila dall'altro. L'ultima offerta è di 75mila euro e le gemelle accettano. Nel loro 16 c'era il pacco nero, che conteneva proprio 75mila euro.

