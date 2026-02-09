Ad Affari Tuoi Marco dal Friuli è piuttosto pessimista, De Martino lo incita e il pacchista vince 75mila euro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di lunedì 9 febbraio di Affari Tuoi, dalla provincia di Udine, per il Friuli Venezia Giulia, è Marco. Laureato in giurisprudenza è appassionato di peluche, una passione tornata in pandemia e Stefano De Martino ne approfitta per fare un appello: "Giovani donne appassionate di peluche, Marco mi ha detto di non essere mai stato fidanzato, fatevi avanti, è pronto per essere spupazzato". Ad accompagnarlo c'è la sorella Dora, 23 anni e studentessa di lingue. Il jackpot di stasera di Gennarino è di 2000 euro.

La partita di Marco del Friuli Venezia Giulia ad Affari Tuoi

La partita inizia con i consueti sei tiri, il primo è per la Sardegna e nel pacco c'era l'invenzione di Herbert, ovvero il Guinz-aglio, secondo tiro lo porta in Lombardia e ci sono 50 euro, terzo tiro per Marco che punta sull'Emilia Romagna e vi trova 200 euro, il quarto tiro lo lascia alla sorella, Dora, ma vanno via 50mila euro, per il quinto tiro il pacchista sceglie il Veneto e vanno via 300mila euro, ultimo tiro per concludere viene fuori la ballerina, con tanto di esibizione di Martina Miliddi.

La chiamata del Dottore arriva e la prima offerta è di 30mila euro, ma Marco e sua sorella Dora tritano l'assegno. Gli toccano tre tiri e scelgono come primo il Lazio, ma trovano il Pacco Nero, in cui fortunatamente c'erano zero euro, il prossimo tiro è per la new entry della Campania e nel pacco ci sono 100mila euro, Marco chiama la Toscana e ci sono 100 euro. Il Dottore propone una nuova offerta scendendo a 20mila, ma i due decidono di rifiutare tentando altri tre tiri, aprono quindi il pacco del Piemonte, in cui ci sono 20mila euro, Dora chiama la Puglia e al suo interno c'è Gennarino, ultimo tiro della tripletta è per le Marche e dentro c'erano 15mila euro. Il Dottore propone un cambio, ma Marco non è convinto: "Il cambio richiede un istinto che in questo momento non ho, sto giocando in maniera razionale". Una volta declinato il cambio, tocca un solo tiro e scelgono il Molise, in cui finalmente trovano zero euro.

La chiamata del Dottore mette Marco di fronte a una scelta, un tiro o 25mila euro, dopo un ragionamento arzigogolato sceglie di tritare l'assegno, per poi scegliere l'Abruzzo, in cui c'erano 200mila euro. La mossa del Dottore, adesso, è piuttosto chiara: il Dottore propone 10mila euro o tre tiri, ma dopo una vera e propria protesta da parte del pubblico che lo incita a non ragionare troppo, per rifiutare e infatti il 28enne "onde evitare il linciaggio" rifiuta e Dora chiama la Liguria in cui trova 20 euro, Marco chiama la Sicilia e vi trova 10 euro. Ultimo tiro, incredibilmente, porta via l'ultimo pacco blu presente, quello con un euro.

Il finale della partita di Marco e Dora

La partita prosegue con soldi sicuri. Il Dottore propone 25mila euro, dopo la richiesta di 50mila da parte di Marco e Dora. I ragazzi devono fare un solo tiro. I numeri rimasti appartengono a due pacchisti che sono stati importanti nel percorso di Marco e la sorella lo invoglia a seguire l'istinto e il neolaureato sceglie la Calabria "È la prima volta che fa una cosa d'istinto da quando è qua, perché finora abbiamo usato sempre la ragione, ma visto che questo è un gioco di culo, ogni tanto fa bene" dice Stefano De Martino, prima di scoprire che c'erano 10mila euro, ovvero il pacco rosso più basso dei tre. Il Dottore lo mette in difficoltà, proponendogli un cambio, che Marco rifiuta. La partita si conclude con una clamorosa vittoria: Marco e Dora portano a casa 75mila euro.