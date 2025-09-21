Ad Affari Tuoi Linguini ha beccato il pacco nero, accetta l’offerta ma aveva predetto la cifra pescata
Protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 21 settembre è il concorrente Alessandro Labriola detto Linguini, dalla Basilicata in un piccolo paesino. "Sono un cuoco, lavoro a Venezia da 23 anni, sono stagionale, da marzo fino a fine ottobre. Venezia è bellissima". Ad accompagnarlo c'è "il suo fiore di malva" la fidanzata Marta: "Sono innamorata di lui da sempre" confida a Stefano De Martino. Come in ogni puntata, non manca l'oggetto legato alla regione e in questo caso si tratta del campanaccio.
Il primo pacco chiamato è l'11 dell'Umbria, che porta via 15 mila euro, secondo tiro è diretto in Toscana con un pacco da un euro, mentre il terzo inizia a farsi sentire con il Trentino Alto Adige che porta via 200mila euro. Quarto dei sei tiri previsti è indirizzato alla Valle d'Aosta, ma va decisamente meglio poiché il pacco contiene 20 euro. Per il quinto tiro sceglie la Calabria che gli porta via 10mila euro, è il momento del sesto tiro verso l'Emilia Romagna e dentro c'era Gennarino.
Le tribolazioni amorose di Marta
Il telefono squilla ed è il dottore che, come di consueto, offre i primi 30mila euro. Lentini, però, ironizza: "Oppure?" chiede, per sapere quanti tiri gli toccano, perché l'intento è quello di rinunciare all'offerta, scatenando una contagiosa risata del conduttore. C'è poi un momento di romanticismo per la coppia: "Stiamo insieme da quattro anni ufficiali, senza contare quelli ufficiosi. Mi ha fatto tribolare Stefano" dice Marta e De Martino: "Ma no c'è più religione, non voglio sapere più niente". Ma Lentini vuole dire le sue ragioni: "Stando a Venezia non riuscivo a coltivare questa storia, ma poi sono cresciuto anche io e mi sono deciso".
Il secondo round della partita
Il primo dei tre tiri conseguenti alla chiamata del Dottore è diretto in Abruzzo, che contiene 500 euro. Secondo tiro è per il Friuli Venezia Giulia che però porta via a Lentini 100mila euro. Ultimo tiro è quello per la Lombardia che porta via 75mila euro. Il telefono squilla e l'offerta è di 20mila euro. Marta, però, prende in mano le redini della situazione e tenta i prossimi tiri. Alessandro chiama il Piemonte ma purtroppo becca i 300mila euro, secondo tiro li porta nelle Marche, con un pacco da 5 euro. Ultimo del trittico va in Sicilia e nel pacco ci sono solo 200 euro. Arriva la chiamata del dottore che propone ad Alessandro 10mila euro, ma il concorrente rifiuta e gli toccano tre tiri. Il primo è per Pasquale Pasqualone del Molise in cui finalmente ci sono zero euro ed è il momento del balletto. Il secondo tiro, la Puglia, porta via 30mila euro. Ultima chance per Linguini che chiamando la Liguria perde solo 100 euro. Il Dottore richiama e offre 10mila euro: "La partita è finita quando è finita, come dice Stefano".
Linguini ha beccato il pacco nero, ma accetta l'offerta del Dottore
Due tiri: il primo porta Alessandro in Campania, nel pacco ci sono 50 euro. Secondo tiro è per il Veneto con 20mila euro. La chiamata del Dottore arriva e propone un cambio, ma Alessandro rifiuta: "Non sono legato ai numeri, non sono importanti, ma è il pacco che mi ha dato il destino". È il momento di tirare e Alessandro chiama il Lazio, ma dentro ci sono 50mila euro.
"Ci può essere anche il campanaccio, ma vado via felice, è stata una bella esperienza, vi voglio tanto bene". Ipotizzando che Linguini possa avere il Pacco Nero, immagina che vi siano 50mila euro. Il Dottore chiede a Linguini di pensare a una richiesta: "Proprio perché i soldi sono importanti e a noi grazie a Dio non ci manca niente, lavoriamo, ma dobbiamo vincere qualcosa che ci possa rendere sereni più di quello che siamo già" e chiede 85mila euro.
Ma il dottore ragiona provando a fare un'offerta che sia equa, immaginando che nel pacco nero ci siano 25mila euro, a fronte del campanaccio, il dottore propone 25mila euro. "Ho giocato, mi sono divertito. Però tornare a casa senza niente sarebbe triste, voglio tornare un giorno a casa e dire questa poltrona me l'ha regalata il Dottore" e quindi accetta l'offerta. Poco dopo, però, gli toccherà scoprire che nel pacco c'era davvero la cifra che aveva ipotizzato, ovvero 50mila euro.