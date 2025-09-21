Ad Affari Tuoi Linguini ha beccato il pacco nero, accetta l’offerta ma aveva predetto la cifra pescata

Ad Affari Tuoi protagonista della puntata è Linguini. Il concorrente della Basilicata ha pescato il Pacco Nero, ipotizza la cifra che contiene, ma accetta l’offerta del Dottore. Poco dopo, però, scoprirà che aveva avuto la giusta intuizione.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 21 settembre è il concorrente Alessandro Labriola detto Linguini, dalla Basilicata in un piccolo paesino. "Sono un cuoco, lavoro a Venezia da 23 anni, sono stagionale, da marzo fino a fine ottobre. Venezia è bellissima". Ad accompagnarlo c'è "il suo fiore di malva" la fidanzata Marta: "Sono innamorata di lui da sempre" confida a Stefano De Martino. Come in ogni puntata, non manca l'oggetto legato alla regione e in questo caso si tratta del campanaccio.

Il primo pacco chiamato è l'11 dell'Umbria, che porta via 15 mila euro, secondo tiro è diretto in Toscana con un pacco da un euro, mentre il terzo inizia a farsi sentire con il Trentino Alto Adige che porta via 200mila euro. Quarto dei sei tiri previsti è indirizzato alla Valle d'Aosta, ma va decisamente meglio poiché il pacco contiene 20 euro. Per il quinto tiro sceglie la Calabria che gli porta via 10mila euro, è il momento del sesto tiro verso l'Emilia Romagna e dentro c'era Gennarino.

Le tribolazioni amorose di Marta

Il telefono squilla ed è il dottore che, come di consueto, offre i primi 30mila euro. Lentini, però, ironizza: "Oppure?" chiede, per sapere quanti tiri gli toccano, perché l'intento è quello di rinunciare all'offerta, scatenando una contagiosa risata del conduttore. C'è poi un momento di romanticismo per la coppia: "Stiamo insieme da quattro anni ufficiali, senza contare quelli ufficiosi. Mi ha fatto tribolare Stefano" dice Marta e De Martino: "Ma no c'è più religione, non voglio sapere più niente". Ma Lentini vuole dire le sue ragioni: "Stando a Venezia non riuscivo a coltivare questa storia, ma poi sono cresciuto anche io e mi sono deciso".

Il secondo round della partita

Il primo dei tre tiri conseguenti alla chiamata del Dottore è diretto in Abruzzo, che contiene 500 euro. Secondo tiro è per il Friuli Venezia Giulia che però porta via a Lentini 100mila euro. Ultimo tiro è quello per la Lombardia che porta via 75mila euro. Il telefono squilla e l'offerta è di 20mila euro. Marta, però, prende in mano le redini della situazione e tenta i prossimi tiri. Alessandro chiama il Piemonte ma purtroppo becca i 300mila euro, secondo tiro li porta nelle Marche, con un pacco da 5 euro. Ultimo del trittico va in Sicilia e nel pacco ci sono solo 200 euro. Arriva la chiamata del dottore che propone ad Alessandro 10mila euro, ma il concorrente rifiuta e gli toccano tre tiri. Il primo è per Pasquale Pasqualone del Molise in cui finalmente ci sono zero euro ed è il momento del balletto. Il secondo tiro, la Puglia, porta via 30mila euro. Ultima chance per Linguini che chiamando la Liguria perde solo 100 euro. Il Dottore richiama e offre 10mila euro: "La partita è finita quando è finita, come dice Stefano".

Linguini ha beccato il pacco nero, ma accetta l'offerta del Dottore

Due tiri: il primo porta Alessandro in Campania, nel pacco ci sono 50 euro. Secondo tiro è per il Veneto con 20mila euro. La chiamata del Dottore arriva e propone un cambio, ma Alessandro rifiuta: "Non sono legato ai numeri, non sono importanti, ma è il pacco che mi ha dato il destino". È il momento di tirare e Alessandro chiama il Lazio, ma dentro ci sono 50mila euro.

"Ci può essere anche il campanaccio, ma vado via felice, è stata una bella esperienza, vi voglio tanto bene". Ipotizzando che Linguini possa avere il Pacco Nero, immagina che vi siano 50mila euro. Il Dottore chiede a Linguini di pensare a una richiesta: "Proprio perché i soldi sono importanti e a noi grazie a Dio non ci manca niente, lavoriamo, ma dobbiamo vincere qualcosa che ci possa rendere sereni più di quello che siamo già" e chiede 85mila euro.

Ma il dottore ragiona provando a fare un'offerta che sia equa, immaginando che nel pacco nero ci siano 25mila euro, a fronte del campanaccio, il dottore propone 25mila euro. "Ho giocato, mi sono divertito. Però tornare a casa senza niente sarebbe triste, voglio tornare un giorno a casa e dire questa poltrona me l'ha regalata il Dottore" e quindi accetta l'offerta. Poco dopo, però, gli toccherà scoprire che nel pacco c'era davvero la cifra che aveva ipotizzato, ovvero 50mila euro.