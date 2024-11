Ad Affari Tuoi le lacrime di Enrico: “Mi hanno chiamato qui il giorno in cui ho perso il mio primo figlio”

video suggerito

Nella puntata di giovedì 7 novembre di Affari Tuoi gioca Enrico dall'Emilia Romagna con il pacco numero 18. Ad accompagnarlo c'è la moglie Elisa, con cui sta insieme da 26 anni e con cui ha aperto un blog di viaggi. Stefano De Martino nota subito una somiglianza tra il concorrente e un personaggio di Rocky IV: "Sei uguale ad Ivan Drago, anche un po' a Maurizio Belpietro". Poi aggiunge: "Stasera sarà un incontro di pugilato e il Dottore è Rocky Balboa". La partita termina con una dura sconfitta per marito e moglie.

La partita di Enrico ed Elisa

Dopo qualche tiro fortuna, Enrico e la moglie perdono 300mila euro. Quando vanno via anche i 100mila euro, Stefano De Martino annuncia mesto: "Fine primo round". Nel corso della partita il conduttore non può fare a meno di parlare per metafore mutuate dal mondo della box. "Questo è un destro ma il nostro Ivan Drago fa un passo indietro e lo schiva" commenta De Martino quando il concorrente apre il pacco contente solo 100 euro. Il Dottore offre per la seconda volta 20mila ma Enrico ed Elisa non accettano. Quando i concorrenti aprono il pacco contenente lo 0, Stefano De Martino si lascia andare ad un balletto insieme a un pacchista, chiedendo a un altro il parere sulla performance: "Ma come, solo 8?" Nel frattempo Enrico ed Elisa rifiutano nuovamente i 20mila euro.

Il finale di Enrico ed Elisa

Verso la fine della partita in gioco vanno via la maggior parte dei pacchi rossi e rimangono solo 20mila e 200mila euro. Il Dottore, per l'ennesima volta, offre ai concorrenti 20mila euro. Seguendo il consiglio della moglie, Enrico trita l'assegno e si prepara per il tiro successivo. Il Dottore offre 25 mila euro ma Enrico rifiuta: "Mi hanno chiamato il giorno in cui abbiamo perso il nostro primo figlio. L'ho interpretato come un segnale, voglio provare ad andare avanti. Siamo morti e rinati ma quel dolore te lo porti dentro tutta la vita". Poco dopo, però, i due perdono 200mila euro. La partita si conclude con una sconfitta, marito e moglie avevano solo 10 euro nel loro pacco.