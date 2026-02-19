Ad Affari Tuoi, l’audacia di Cristina che rifiuta ogni offerta: “Pochi soldi, voglio giocare”, ma perde tutto

La partita di Cristina ad Affari Tuoi (19 febbraio 2026)

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 19 febbraio, la partita di Cristina dalle Marche, precisamente da Ascoli Piceno. Nella vita è un'impiegata per un'azienda di energia elettrica, stasera gioca insieme alla sorella Marzia: l'invenzione di Herbert Ballerina è il traduci cose.

La partita di Cristina insieme alla sorella Marzia

La partita di Cristina comincia bene dal pacco 5 del Lazio, che contiene 0 euro e in studio è grande festa. Fatti fuori 10mila e 200 euro, i tiri successivi si alternano tra blu e rossi: 75mila, il bacco ballerina e i 200mila euro. Il podio è scalfito e il Dottore chiama puntuale, la sua prima offerta è di 30mila euro. "Il tabellone è ancora pieno, noi vogliamo giocare", dice Cristina, e fa tritare l'assegno a Marzia. L'audacia della pacchista porta i suoi frutti con diverse mosse fortunate, ma quando le viene offerto il cambio lei ci pensa un bel po'. Il numero 8 non è significativo per lei, ma crede anche nel destino: "L'ho pescato io, per il momento rifiuto". Dopo, arriva la batosta, perché nel 14 del Veneto ci sono 300mila euro, seguiti però dal Traduci cose.

Cristina dalle Marche insieme alla sorella Marzia ad Affari Tuoi

Il Dottore le offre ancora il cambio, a questo punto la marchigiana accetta a va a prendersi l'11. Mossa vincente perché scopre che nell'8, il suo pacco originario, c'era Gennarino. Fuori pure il pacco nero che stasera valeva ben 100mila euro, Cristina dice no all'offerta di 15mila euro: "Sono troppo pochi, ancora voglio giocare". Tutto precipita con il 9 della Calabria, che contiene 100mila euro e dopo trova anche l'ultimo pacco rosso, quello da 20mila.

Il finale di partita di Cristina che va alla Regione Fortunata

Adesso l'unica speranza di Cristina è la Regione Fortunata: la prima scelta ricade sulla Puglia, consigliata da Lupo e scelta da lei per i momenti felici trascorsi lì in estate, mentre la seconda scelta è quella delle Marche. Herbert Ballerina sbircia e si prepara al verdetto: la Regione prescelta era la Basilicata.