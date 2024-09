video suggerito

Ad Affari Tuoi la storia di Vanio tra sacrifici e mutuo da pagare: “Papà a 23 anni, ho corso come un dannato” Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa sabato 14 settembre ha giocato Vanio, concorrente del Trentino-Alto Adige. Si è fatto accompagnare dalla fidanzata Ilaria. Una partita intensa in cui Vanio ha raccontato la sua storia ed è riuscito a giostrarsi tra le offerte e le proposte di cambio del dottore Pasquale Romano. Ha vinto 30mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Affari tuoi, Stefano De Martino con Vanio, concorrente del Trentino-Alto Adige

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa sabato 14 settembre ha giocato Vanio per la regione Trentino-Alto Adige con il pacco numero 6, poi cambiato con il numero 17. Ha avuto modo di giocare dopo venticinque puntate. Il concorrente si è fatto accompagnare dalla fidanzata Ilaria. Vanio è diventato papà quando aveva solo 23 anni e a 47 anni ha già due nipotine. Ciò lo ha portato a mettere da parte le sue assicurarsi che non mancasse niente alla sua famiglia. La partita per lui è iniziata in salita, il concorrente ha pescato diversi pacchi rossi. Tuttavia, ha saputo giocare le sue carte e ha evitato di lasciarsi allettare dalle prime offerte del Dottore Pasquale Romano. Ha vinto 30mila euro.

Chi è Vanio, la storia del concorrente del Trentino Alto Adige e della fidanzata Ilaria

Vanio, 47 anni, è il concorrente del Trentino Alto Adige che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda sabato 14 settembre. È originario di Ora, paese situato a quindici chilometri da Bolzano. Durante la partita ha scelto di avere al suo fianco la fidanzata Ilaria. Stanno insieme da un anno. Vanio ha due figlie Rebecca e Sharon. Rebecca lo ha reso nonno di due bambine: Swami e Mia. Vanio ha iniziato la partita in salita, ma ogni volta che pescava un pacco che conteneva grosse cifre, commentava: "Ci sta, ci sta". La cosa non è sfuggita a Stefano De Martino. "Vanio a ogni pacco gigante che esce dice ‘Ci sta, ci sta', a un certo punto poi non ci sta più", ha esclamato il conduttore. Ma il concorrente ha spiegato:

Non mi aspettavo di vincere una grande cifra. 300mila o 200mila proprio no. 100mila sì. Cosa farei se li vincessi? Tantissime cose. Chiuderei il mutuo di casa. Mi toglierei qualche sfizio. Io sono diventato papà presto. A 23 anni ero già padre, ho corso come un dannato per non fare mancare nulla alla mia famiglia. Continuo tuttora a lavorare. Vorrei pensare anche a me stesso. Quando sono nate le mie figlie ho provato un amore talmente grande che non avrei mai immaginato di provare un amore simile o lontanamente paragonabile. E invece con le mie nipoti ho provato lo stesso sentimento.

Simpatico siparietto tra Vanio e Stefano De Martino. Quando è stato il momento di aprire il pacco della concorrente della Puglia, il conduttore le ha preso le mani e ha commentato: "Le mani sono calde", indicandole come un indizio sul contenuto del pacco. Ma Vanio ha commentato: "È per la tua presenza mi sa". Stefano De Martino è scoppiato a ridere.

Affari tuoi, Vanio ha vinto 30mila euro nella puntata di sabato 14 settembre

Vediamo come è andata la partita di Vanio e della fidanzata Ilaria. I primi sei pacchi aperti contenevano 50mila euro, 20mila euro, 200mila euro, 200 euro, 10 euro e 100 euro. Il dottore ha offerto 30mila euro. La coppia ha rifiutato l'offerta. Nei seguenti tre pacchi c'erano 300mila euro, 50 euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Vanio ha accettato e ha cambiato il pacco 6, prendendo il pacco 17. Ha aperto il suo vecchio pacco che conteneva solo 75 euro. Nei seguenti pacchi da lui scelti c'erano zero euro e 5 euro. Il dottore ha offerto 17mila euro. Vanio ha rifiutato l'offerta e ha aperto altri due pacchi: 5mila euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Il concorrente ha rifiutato il cambio. Ha aperto i pacchi da 20 euro e 1 euro. Il Dottore ha proposto un'offerta più alta della precedente: 25mila euro. Vanio ha rifiutato l'offerta. E ha aperto il pacco da 15mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma il concorrente lo ha rifiutato. Ha aperto il pacco che conteneva 10mila euro, rimanendo con 500 euro e 100mila euro. O tutto o niente. Pronta la battuta di Stefano De Martino: "Se cambiando pacco hai preso 100mila euro bacio Lupo". Il dottore ha offerto 30mila euro. Vanio ha deciso di fermarsi e di accettare 30mila euro. Nel suo pacco c'erano 500 euro, quindi ha fatto la scelta giusta.