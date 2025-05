video suggerito

Ad Affari Tuoi Joelle perde 300mila euro, Stefano De Martino: "Il Dottore ci ha fregati tutti" Finale amaro nella partita di Affari Tuoi in onda giovedì 22 maggio. La concorrente del Veneto Joelle ha perso 300mila euro per via delle "strategie" del Dottore. "Ci ha fregati tutti" ha commentato Stefano De Martino.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 22 maggio gioca con il pacco numero 1 Joelle, dal Veneto. La pallavolista – che rivela di essere in cerca di una squadra – è accompagnata dal fidanzato Filippo. La partita ha un finale amaro, la concorrente alla fine cede al Dottore e perde 300mila euro.

La partita di Joelle e Filippo

Il primo tiro di Joelle è un blu, via 20 euro. Il secondo, però, è una dura batosta. Il pacco scelto dal fidanzato Filippo elimina dal tabellone 100mila euro. Poco dopo i concorrenti festeggiano l'arrivo di Gennarino, una gioia che si protrae anche per il tiro successivo, un blu da 100 euro. Con gli ultimi due dei sei tiri iniziali via prima l'amarone – specialità della serata – e 15mila euro. La prima offerta del Dottore è di 32mila euro. "Sono tanti soldi, lo ammetto. Però ho voglia di giocare e attaccare il Dottore, fargli qualche schiacciata. Rifiuto" dice Joelle prima di tritare l'assegno.

I due tiri successivi eliminano 30mila e 200 euro. "Filippo mi ha detto che siamo sempre qui a ballare. Non vede l'ora" rivela Joelle, sperando di trovare lo zero. Purtroppo, però, subito dopo perde 200mila euro. I concorrenti lasciano il pacco numero 1 per quello numero 4. Dopo due blu da 1 e 500 euro, Joelle scopre che dalla ruota aveva pescato 20mila euro. La coppia perde 10mila euro e il Dottore offre loro il cambio, ma i due non accettano. Quando la fidanzata trova lo zero, Filippo può finalmente soddisfare il suo desiderio di ballare insieme a Stefano De Martino e i pacchisti. "Quanto entusiasmo inutile" scherza il Dottore con Stefano De Martino.

Il finale di Joelle e Filippo

In gioco rimangono solo due blu e il Dottore offre 45mila euro. La concorrente rifiuta l'assegno che, con un po' di rimorso, Filippo trita. Eliminati dal tabellone 5mila euro e nuova offerta da 50mila euro a cui Joelle dice di no. Sembra pentirsene, però, quando deve dire addio prima a 75mila poi a 50mila euro. Il Dottore torna sui suoi passi e offre di nuovo 32mila, come all'inizio della partita. A questo punto, cede e accetta la somma.

Nella simulazione della partita, la concorrente sarebbe rimasta con "un tutto o niente" tra 50 e 300mila euro. "Io credo che nel 4 ci siano 50 euro, ma se ci dovessero essere i 300mila euro le faccio i miei complimenti perché ci ha fregati tutti" dice Stefano De Martino al Dottore. La sua predizione si avvera, il finale è amaro: nel pacco di Joelle c'erano proprio 300mila euro.