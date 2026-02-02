Ad Affari tuoi Irene ha il pacco da 300mila euro ma accetta il cambio: come è finita la partita

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di lunedì 2 febbraio. Stefano De Martino ha seguito la partita di Irene, concorrente della regione Marche, che si è fatta accompagnare dalla sorella Giulia. Ha giocato con il pacco numero 1 che ha cambiato con il pacco 14, facendo un errore madornale. Nel suo pacco iniziale, infatti, c'erano ben 300mila euro. È caduta nella trappola del Dottore, ma alla fine è riuscita comunque a portare a casa una ricca somma.

La partita di Irene ad Affari tuoi del 2 febbraio

Irene è la concorrente delle Marche che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di lunedì 2 febbraio. Nella vita fa la farmacista. Si è fatta accompagnare dalla sorella Giulia, che è sposata e ha un figlio di nome Cesare. Entrambe sono originarie di Sarnano. Nel corso della partita, Irene si è commossa quando ha parlato del significato del numero 17: "È il numero di mia zia Silvana, che segue questo programma, ma sta vivendo un momento particolare. Lei dice che nel 17 ci sono sempre soldi".

Nel finale Irene ha vinto 80mila euro

La partita di Irene è iniziata in modo impeccabile. È riuscita a conservare tutti i pacchi rossi. La prima offerta del Dottore è stata di 40mila euro. Giulia ha commentato: "È una bellissima offerta, non facile da tritare, ma dopo 33 puntate mi piacerebbe giocare un pochino". Poi, però, ha beccato il pacco da 200mila euro e il pacco nero che conteneva 10mila euro. L'offerta del Dottore è calata a 30mila euro. Dopo avere di nuovo pescato solo pacchi blu, l'offerta è tornata a 40mila euro. Irene e Giulia avevano davanti un tabellone incredibile. Unici due pacchi blu rimasti quello da 10 e quello da 100 euro. Nei tiri successivi sono usciti 30mila euro e 100mila euro. Il Dottore ha offerto 30mila euro. Irene ha preferito continuare a giocare. Ha voluto aprire il pacco 6, che nel sogno di un cliente conteneva 100mila euro. Ne conteneva solo 100. Dunque, in gioco un solo pacco blu, quello da 10 euro. E poi 10mila, 20mila e 300mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio e Irene ha deciso di lasciare il pacco numero 1 per il 14. Poi, ha pescato i 10 euro. Dunque, sul piatto soldi sicuri: 10mila, 20mila e 300mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 40mila euro. Irene è apparsa in crisi: "Non è facile, mi sembra di sentire la voce di mio padre che mi dice di prenderli". Alla fine ha deciso di rifiutare l'offerta. Ha pescato i 20mila euro. Dunque, è arrivata alle battute finali con 10mila e 300mila euro. Il Dottore ha offerto 80mila euro. Irene ha riflettuto sul significato dei due numeri rimasti. Ricordiamo che lei aveva pescato il pacco numero 1 e lo aveva cambiato con il 14:

Il 14 è la data di nascita di mia madre, lei aveva sognato che il 14 mi avrebbe portato tanta fortuna. Io non credo ai numeri fortunati, solo ai sogni. Le uniche volte in cui ho vinto con i numeri è stato quando li ho sognati. L'1 è il giorno che mi hanno chiamato per venire qua, il giorno della mia prima puntata, l'1 gennaio, e la data di nascita di mio nonno che è sempre con me. Averlo pescato mi mette in difficoltà.

Ha preferito accettare gli 80mila euro offerti dal dottore. Nel pacco 14, quello di Irene, c'erano 10mila euro. Dunque, i 300mila euro erano nel pacco che aveva preso all'inizio della puntata.