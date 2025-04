video suggerito

Ad Affari Tuoi Francesca cambia il suo pacco, poi accetta l'offerta del Dottore e porta a casa 30mila euro Francesca dal Piemonte ad Affari Tuoi cambia il suo pacco e poi finisce per accettare l'offerta del Dottore, portandosi a casa 30mila euro.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di Affari tuoi è Francesca dal Piemonte, che si racconta: "Sono una mamma di due bimbi, Ambra e Mattia, sono un assistente in uno studio odontoiatrico", ad accompagnarla c'è la sorella Chiara, addetta alla vendita in un negozio di abiti sportivi.

La partita inizia chiamando l'Abruzzo che ha solo 5 euro, il pacco successivo è quello del Friuli Venezia Giulia con 5mila euro, il terzo tiro porta le sorelle in Valle d'Aosta che ha pescato un pacco da dieci euro. Per il quarto tiro Francesca punta alla Basilicata, che porta via 500 euro, la sorella chiama la Calabria che porta via 300mila euro, nel sesto e ultimo tiro scelgono di chiamare la Puglia e ci sono 200mila. La chiamata del Dottore arriva e propone alle sorelle un cambio, Chiara dice di non essere convinta e la pacchista la ascolta rifiutando l'offerta. Le toccano, quindi, tre tiri.

Francesca decide di cambiare il suo pacco

Il primo la porta in Molise e scovano il Bollito, piatto tipico piemontese. Prossimo tiro, la scelta ricade sulla Sardegna che 10 euro. Per il terzo e ultimo tiro vanno verso la Campania che porta via 15mila euro. Lo squillo del telefono rosso è puntuale, il Dottore offre 20mila euro e Francesca: "Niente male, però abbiamo ancora questi sei rossi. Io proverei, quindi ringraziamo il dottore, ma rifiutiamo l'offerta" dice la pacchista piemontese. Ora, altri tre tiri. Chiara prova a consigliare la sorella e le indica il Veneto e la Liguria, Francesca quindi punta sul Veneto che conteneva 200 euro. Chiamano il Lazio e ci sono 50 euro. Ultimo tiro porta le sorelle in Lombardia che porta via 20mila euro. De Martino commenta: "Non siamo messi male per nulla". Il Dottore, quindi, chiama e propone un cambio, sentendo gli esperti Lupo cambierebbe, mentre Thanat è convinto che nel pacco delle sorelle ci siano 100mila euro. Francesca ci pensa e poi prende una decisione: "Io ho tanti numeri che mi chiamano, ce n'è uno che per me indica un infinito ed è l'8, quindi io accetto il cambio". Ora chiamano tre tiri, il primo le porta in Liguria in cui finalmente c'è lo zero. Francesca chiama l'Emilia Romagna, con il pacco numero 11, quello che aveva pescato e che ha cambiato e aveva pescato 100 euro. Prossimo tiro di Francesca è per la Sicilia che ha un pacco con soli 75 euro. E ora alla pacchista torinese restano solo pacchi rossi, quindi sono i cosiddetti soldi sicuri.

Francesca accetta l'offerta del Dottore

La chiamata del dottore arriva, ma la proposta per un tiro è di 37mila euro. Le sorelle rifiutano l'offerta. Scelgono la regione su cui puntare ed è l'Umbria che porta via 100mila euro. Il dottore offre un nuovo cambio, ma Francesca rifiuta e la Toscana con un pacco da 30mila euro. Mancano pochi numeri, ormai i pacchi in gioco sono tre, e l'ansia sale. Francesca sfida la sorte e chiama la new entry, il Trentino Alto Adige, che ha 75mila euro. La chiamata arriva: "È un finale strano" commenta il Dottore che propone una strategia diversa dal solito: "Il valore atteso del pacco è di 30mila, poiché si ottiene facendo la somma dei pacchi in gioco diviso due", ma questa offerta è valida solo se pescata dalle carte. Francesca becca la carta con l'offerta e quindi dopo una riflessione, la pacchista fa la sua scelta:

Ho scelto l'8 perché è il mio giorno di nascita, in cui è nato il mio bimbo Mattia, è il simbolo nell'infinito. Credo nel destino, ho beccato pacchi rossi anche molto alti, non lo so se mi manca il coraggio, ma io penso che sia una bella offerta, ho fatto una bella partita, per me sono tanti, quindi ringrazio il Dottore e accetto l'offerta.

Non resta che aprire i pacchi rimasti in gara e scoprire nel pacco numero otto, scelto da Francesca c'erano solo 10mila euro.