Ad Affari Tuoi, Efisio rischia tutto e accetta il cambio nel finale: ecco quanto aveva nel suo pacco

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 ottobre, la partita di Efisio Cocco dalla Sardegna che gioca insieme alla moglie Fabiana. Di professione fruttivendolo, gioca con il pacco numero 7. Tra i sogni del protagonista della serata, quello di acquistare un camper ma anche i lavori di ristrutturazione per casa sua.

La partita di Efisio insieme alla moglie Fabiana

La partita comincia dall'11 della Sicilia, che contiene 75mila euro. Dopo va meglio perché nel 5 dell'Umbria ci sono 0 euro e in studio è gran festa. I tiri successivi sono tutti blu: 50 euro, 20 euro, 100 euro. La prima chiamata del Dottore arriva puntuale ed è di 35mila, ma lui rifiuta. Nella tripletta successiva il pacco numero 9 della Campania in ci sono 5 euro, seguiti dai 20mila e 100mila euro. Il Dottore stavolta offre il cambio ma Efisio rifiuta ancora e trova Gennarino nel pacco successivo.

Poi arriva il tiro peggiore fino a questo momento: nel 20 della Basilicata ci sono 200mila euro e in studio cala il gelo stavolta. Efisio però non si dà per vinto e convinto chiama il 2 delle Marche: c'è il pacco nero, che stasera – purtroppo – contiene 30mila euro. Adesso per un tiro il Dottore offre 25mila euro e lui dice ancora no. Adesso la partita è in parità: 4 blu da un lato e 4 rossi dall'altro, i 300mila sono ancora lì.

Il finale di partita di Efisio

I 500 vanni via e ora i rossi sono di più. Il Dottore offre il cambio ma Efisio, su consiglio della moglie, è deciso a tenere il suo pacco. Il finale è da cardiopalma perché i 10mila vanno via e torna la parità tra rossi e blu: 3 e 3, adesso. Un tiro ora vale 30mila euro ma il protagonista della serata rifiuta ancora. Nell'8 dell'Abruzzo c'è un rosso, ma sono "solo" 30mila euro. È un numero ricorrente in questa partita, visto che gli viene offerta ancora la stessa cifra, ma per un tiro Efisio declina di nuovo. Purtroppo, a tre tiri dalla fine il sogno dei 300mila euro va in frantumi. Alla fine gli rimangono 50mila euro da una parte, 1 dall'altra. Il Dottore offre il cambio e lui accetta: nel suo nuovo pacco ci sono 50mila euro.