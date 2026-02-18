Ad Affari Tuoi Benedetta sbaglia tutto, lascia la partita al marito ma anche lui fallisce: “Chiederò il divorzio”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di mercoledì 18 febbraio di Affari Tuoi è Benedetta dal Molise, in cerca di un'occupazione, ed è mamma di Niccolò. Ad accompagnarla c'è Maurizio, suo marito. I due raccontano il modo in cui si sono conosciuti, lui le ha lasciato un bigliettino sulla macchina: "Scusami ho tamponato la tua macchina, se vuoi essere tamponata anche tu questo è il mio numero". Il valore di Gennarino è di 3mila euro. Non poteva mancare l'invenzione di Herbert Ballerina, che porta in studio un asciugapiedi.

La partita di Benedetta

La partita inizia con i consueti sei tiri e se il primo pacco aperto è quello da un euro, già il secondo porta via 200mila euro e il terzo 30mila euro. I tiri finora non sono stati poi così fortunati, infatti vanno via 50mila euro, 15mila e infine 200 euro. Il Dottore fa la sua prima offerta e dopo 27 puntate in presenza, la proposta è proprio di 27mila euro, ma i due rifiutano. La pacchista molisana invoca il mantra per scovare qualche pacco blu e in effetti il primo dei tre tiri porta via 20 euro, ma poi vanno via 20mila euro, purtroppo il pacco che va via è quello da 300mila euro.

Il Dottore richiama e propone 10mila euro oppure cinque tiri, ma l'offerta non viene accettata. Si apre il pacco con Gennarino, 100 euro, 50 euro, 10mila euro e il pacco Ballerina, con l'esibizione di Martina Miliddi. L'offerta del Dottore dopo questa cinquina è di 14mila euro, ma Benedetta non ha intenzione di cedere e trita l'assegno. Il suo unico tiro lo preannuncia così: "Io sono qui soprattutto grazie a mia nonna, sono sicura che mi porta fortuna" e infatti nel pacco c'è l'invenzione di Herbert.

Il finale di Benedetta che torna a casa senza premi

La chiamata arriva puntuale e per un tiro il Dottore propone 20mila euro, ma Benedetta è decisa: "Finché ci sono i 100mila, i 75mila e il Pacco Nero giochiamo". Il pacco che chiama è legato a un ricordo:

Il 19 è il giorno del compleanno di Roberto, il compagno di mia mamma, che è scomparso il 28 dicembre e il 29 ho ricevuto la chiamata per venire qua. Sono sicura che lui vorrebbe vederci ballare.

Purtroppo nel pacco c'erano sono 100mila euro. La prossima mossa si gioca a carte e capita il cambio che Benedetta accetta. Va a prendere il pacco che corrisponde alla data di nascita di suo figlio, sebbene il marito le avesse chiesto di prendere quello con la data del loro matrimonio, ma nell'aprire il pacco che avevano pescato a inizio puntata, scoprono che dentro c'erano 75mila euro. Il Dottore offre un altro cambio che i due accettano, ma purtroppo la sorte non è dalla loro parte. I due vanno alla Regione Fortunata e Maurizio: "Uno sconosciuto entrato nel bar mi ha detto di puntare alle Marche, non l'ho mai più visto". Benedetta, quindi, lascia scegliere Maurizio che punta sulle Marche che valgono 100mila euro, come seconda regione lei vorrebbe puntare alla Sicilia, ma lui chiama l'Emilia Romagna.