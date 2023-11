“Abbiamo fatto l’amore con i testimoni nella prima notte di nozze”, il nuovo reality sconvolge il Regno Unito La coppia si era conosciuta su Tinder ed era sempre stata estremamente chiara rispetto ai loro desideri sessuali e nel web show hanno rivelato di aver fatto lo scambio nella prima notte di nozze: “Per noi è assolutamente normale”. Ma la famiglia li ha allontanati.

La grande libertà delle coppie moderne è protagonista nell'ultima puntata del web show Love don't judge. La storia di Katey, 26 anni, e Dan, 25, e del loro matrimonio è finita su tutti i giornali e non certo per dichiarazioni d'amore romantiche o cerimonie e festeggiamenti particolari. Il motivo per cui sono diventati la notizia del giorno è molto semplice: hanno deciso di coinvolgere i testimoni nella loro prima notte di nozze.

Il racconto

Katey e Dan si sono sposati a Devon, in Inghilterra, nel mese di settembre, dopo sei anni di fidanzamento. La coppia si era conosciuta su Tinder ed era sempre stata estremamente chiara rispetto ai loro desideri sessuali. Nel video viene raccontata tutta la storia: un giorno, Dan ha confessato a Katey la volontà di volerla vedere con un altro uomo, una cosa che all'inizio l'ha lasciata "sconvolta". Questa prima ammissione ha anche spinto Katey a esplorare la sua bisessualità. L'esplorazione è arrivata al culmine con la prima notte di nozze: "Abbiamo finito per portare una delle mie amiche nella nostra camera da letto. Abbiamo bevuto qualcosa e alla fine abbiamo avuto un ménage à trois con lei ed è stato davvero divertente. È una delle mie migliori amiche, quindi è stata molto confortevole". La coppia ha poi aperto le porte anche al lui dell'amica della sposa: il menage s'è fatto in quattro.

"La gelosia? Rende le cose più eccitanti"

Dan, l'uomo della coppia, ha parlato della gelosia: "Fa parte del gioco e rende le cose più eccitanti". Anche se tra loro le cose vanno a gonfie vele e sono tutti d'accordo, la loro famiglia non è stata altrettanto serena rispetto a questa scelta: "Non approvano quello che facciamo e per questo motivo non parlano più con noi". La famiglia della sposa ha definito le loro abitudini "semplicemente disgustose". Nonostante tutto, hanno creato una comunità con altre persone che condividono simili interessi. Kirsty e Tom, l'altra coppia protagonista, hanno commentato: "La nostra è un'amicizia normale come tutte le altre, anche se condividiamo tra noi il sesso". La frequenza con cui avvengono gli incontri è irregolare: "Può accadere due, tre, quattro volte a settimana oppure può succedere che non ci vediamo per mesi". Questa stessa coppia è stata protagonista di un altro show televisivo: "Open House: The Big Sex Experiment" dove pure hanno realizzato uno scambio di coppia.