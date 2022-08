A Reazione a Catena tornano i Roma Nerd, Marco Liorni: “Hanno fatto ricorso dopo l’eliminazione” I Roma Nerd, Simone, Giada e Paolo, erano stati eliminati da Reazione a Catena nella puntata del 15 luglio. Hanno fatto ricorso e sono tornati in gioco. Ecco come è andata.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Reazione a catena, trasmessa lunedì 22 agosto, i telespettatori hanno assistito al ritorno dei Roma Nerd. I concorrenti erano stati eliminati nella puntata del 15 luglio. Avevano perso la sfida contro gli Ercolini, ma ritenendo di avere subito un'ingiustizia, hanno fatto ricorso. Così, i tre concorrenti – Simone, Giada e Paolo – sono tornati in studio, tentando di portarsi a casa la vittoria. Vediamo come è andata.

Le parole di Marco Liorni sul ricorso dei Roma Nerd

I Roma Nerd sono tornati in studio a Reazione a Catena. Sono rientrati in gara nel programma di Rai1, nel corso della puntata di lunedì 22 agosto. Marco Liorni ha spiegato al pubblico perché sono stati riammessi in gioco nonostante l'eliminazione delle scorse settimane:

Abbiamo un gradito ritorno, i Roma Nerd. Simone, Giada e Paolo, che hanno fatto ricorso. Ve li ricorderete, hanno giocato qualche settimana fa. Hanno fatto ricorso e avevano ragione e quindi sono tornati qua.

I Roma Nerd hanno perso, sono stati battuti dai Novanta e Passa

I Roma Nerd hanno cominciato tutto sommato bene. Poi è arrivata la sfida decisiva dell'intesa vincente, di sicuro la più amata dagli spettatori. Hanno cominciato i campioni, dunque i Novanta e Passa, che sono riusciti a indovinare ben quindici parole. Poi, è toccato ai Roma Nerd. Prima della prova, il conduttore Marco Liorni è tornato a ribadire:

I Roma Nerd sono già stati in questa postazione. Hanno fatto ricorso dopo aver perso e avevano ragione. Il notaio ha deciso, sulla base del regolamento, di accettare il ricorso e quindi rieccovi qua. Certo con un compitino non facile, i vostri avversari sono molto bravi, ma avete tutte le potenzialità.

Purtroppo, alla fine, l'affiatato trio dei Roma Nerd è riuscito a portare a casa otto parole, non abbastanza per battere i Novanta e Passa. Così, Marco Liorni ha dovuto salutarli. Di sicuro, però, sarà stato piacevole per loro ripetere l'esperienza. Intanto su Twitter ipotizzano il motivo del ricorso.