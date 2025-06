video suggerito

Isola, Simona Ventura prende in giro Patrizia Rossetti dopo la sua eliminazione: "Ora voglio vedere il dito rotto" Dopo l'eliminazione di Patrizia Rossetti all'Isola dei Famosi 2025, che da tempo si era mostrata insofferente a causa di un forte dolore al dito del piede, Simona Ventura interviene ironica commentando il verdetto: "Ha fatto al lupo al lupo e l'hanno presa alla lettera".

A cura di Sara Leombruno

La prima eliminata della semifinale dell'Isola dei Famosi 2025 è stata Patrizia Rossetti. La naufraga lamentava da diverse puntate la sua insofferenza all'interno del reality, soprattutto a causa di alcuni problemi fisici, tra cui un forte dolore al dito del piede. L'ironia di Simona Ventura dopo il verdetto: "Ha fatto al lupo al lupo e l'hanno presa alla lettera".

L'eliminazione di Patrizia Rossetti all'Isola dei Famosi 2025

Veronica Gentili ha letto nel corso della serata il verdetto del primo televoto: Patrizia Rossetti è la prima eliminata della semifinale e dovrà abbandonare immediatamente l'Honduras. La naufraga non è sembrata particolarmente dispiaciuta all'idea di dover tornare a casa, visto che da diverse settimane lamentava un forte dolore al dito del piede: "Avrei lottato di più con piede sano". "Voglio vederlo questo dito, ti avranno notato i radiologi per vedere questo dito maledetto", ha commentato ironica Simona Ventura in studio.

Il commento di Simona Ventura

Successivamente, l'opinionista è tornata sull'argomento, criticando l'ormai ex concorrente di aver avuto troppo spesso, nel corso delle ultime settimane, un atteggiamento remissivo e arrendevole nei confronti del gioco. A causa di un infortunio, infatti, Rossetti non è riuscita a partecipare a tutte le prove fisiche e spesso non è potuta essere d'aiuto al gruppo come avrebbe voluto, anche per pescare o arrampicarsi sugli alberi e reperire il cocco.

Ventura, tuttavia, ha ribadito il suo punto di vista: "Tutte le puntate ha detto che avrebbe voluto essere eliminata, che c'era il dito, lo voglio proprio vedere questo dito. Ha gridato al lupo al lupo, alla fine gli altri l'hanno presa in parola".

Un punto di vista condiviso anche da Selvaggia Lucarelli, che presente come ospite speciale nel corso della puntata di settimana scorsa, l'aveva accusata di essere "una lagna" e di "demotivare gli altri naufraghi" con il suo atteggiamento.