A Citofonare Rai2, i tecnici spengono le telecamere e costringono Perego e Barale a registrare in cortile

L’ultima puntata stagionale di Citofonare Rai2 si chiude fuori dallo studio: a registrazione ancora in corso, le telecamere sarebbero state spente per fine turno e Perego e Barale sono state costrette a girare il blocco dell’oroscopo nel cortile degli studi Rai.

In Rai, o quantomeno negli studi di Citofonare Rai2, quando scocca l'orario di fine turno, le telecamere si spengono. Letteralmente. È quanto sarebbe accaduto durante la registrazione dell'ultima puntata stagionale del programma di Rai2, quella andata in onda oggi, domenica 7 giugno. Quella che doveva essere una normale chiusura prima della pausa estiva (ma resta ancora da chiarire il futuro della trasmissione che non è stata ancora confermata per la prossima stagione) si è trasformata in una registrazione improvvisata all'aperto per completare gli ultimi minuti della puntata.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, Paola Perego e Paola Barale avevano già registrato praticamente tutta la trasmissione. Erano stati completati i blocchi previsti in scaletta, compresi i saluti finali che il pubblico ha visto regolarmente in onda. Restava soltanto lo spazio dedicato all'oroscopo affidato a Simon & The Stars e programmato per ultimo per ragioni organizzative.

Come accade spesso nelle produzioni televisive, la registrazione avrebbe accumulato un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia. E quel ritardo sarebbe coinciso con la fine dell'orario di lavoro della squadra tecnica. Così, a sorpresa, scoccato il termine del turno, le telecamere sarebbero state spente, i microfoni disattivati e lo studio lasciato senza la strumentazione necessaria per proseguire la registrazione. Dentro c'erano ancora 30/40 persone tra conduttrici, ospiti e pubblico. E mancava un solo blocco per completare la puntata. Di fronte al rischio di dover trasmettere una puntata monca, Perego, Barale e Simon & The Stars si sono trasferiti nel cortile del Centro di Produzione Fabrizio Frizzi da dove – approfittando della luce del giorno vista l’assenza di luci in studio – hanno registrato il blocco mancante.

Chiaramente sono stati costretti a farlo senza poter utilizzare le telecamere Rai. Fanpage.it ha appreso che l’ultimo segmento sarebbe stato registrato utilizzando un iPhone e un microfono di fortuna recuperato sul momento che coloro che erano in video sono stati costretti a passarsi tra loro. Il pubblico non si è accorto di quanto accaduto perché Perego, in onda, ha motivato la scelta di una "scenografia" esterna spiegando che, trattandosi dell'oroscopo dell'estate, si era deciso di registrarlo all'aperto. Una scusa necessaria a coprire lo sconcerto di una chiusura di stagione che, a causa del ritardo accumulato, non è stata completata in studio, costringendo il cast a improvvisare in pochi minuti un finale d’emergenza.