Citofonare Rai2 raddoppia e accanto a Paola Perego ci sarà un’altra conduttrice al posto di Simona Ventura

Novità nel palinsesto Rai a partire da marzo. Citofonare Rai2, infatti, raddoppia e oltre alla domenica a mezzogiorno andrà in onda anche il sabato alla stessa ora. Accanto a Paola Perego, poi, ci sarà una nuova conduttrice.

La nuova stagione di Citofonare Rai2 è alle porte, tornerà infatti a marzo, dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Ci sono alcune novità relative al programma che, ormai da qualche anno, ha dato nuova linfa alla fascia mattutina della seconda rete, catalizzando l'attenzione di una certa fetta di pubblico. Alla conduzione ci sarà sempre Paola Perego, ma al suo fianco non ci sarà la sua amica Simona Ventura, bensì un altro volto assai noto della tv.

Il doppio appuntamento con Citofonare Rai2

Novità in arrivo, quindi, per Citofonare Rai2 il programma ideato nel 2021 e quindi in onda da cinque anni, in cui si racconta l'Italia con leggerezza, affrontando tematiche di attualità, ma parlando anche di abitudini e di emozioni che non possono mancare. Il salotto del talk di Rai2 accoglie gli ospiti più disparati, che contribuiscono ad arricchire le mattinate del pubblico della seconda rete, ma stando a quanto riportato da Bubino Blog, ci sarebbero dei piccoli cambiamenti. La prima riguarda il numero di puntate, da marzo, quando il programma tornerà in onda a mezzogiorno, ci sarà un nuovo appuntamento, sempre nel fine settimana: Citofonare Rai2 raddoppia e andrà in onda anche il sabato alla stessa ora, proprio per rimpinguare il palinsesto mattutino. Stessa formula e stesso appuntamento.

Paola Barale nuova conduttrice accanto a Paola Perego

La conduzione di Paola Perego, come anticipato, resterà ben salda, ma al suo fianco è stata chiamata una nuova conduttrice, dopo che Simona Ventura ha accettato nuove opportunità lavorative, come quella in Mediaset ma anche a San Marino Tv, dove lavorerà accanto a suo marito Giovanni Terzi. Il nome in questione è quello di Paola Barale. Le due hanno già lavorato insieme, proprio su Rai2, quando Perego conduceva il reality La Tampa e Barale era invece l'inviata sul posto. Adesso, invece, si troveranno a condividere lo stesso spazio, accogliendo i loro ospiti.