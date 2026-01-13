Rai Radio 2 nella bufera: via Di Domenico, Ferrantini e Casalegno, stop a Le Lunatiche. Fiorello: “Di noi hanno paura”

Rai Radio 2 nella bufera, cambi di programma e mancati rinnovi stanno agitando le acque. Via Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini con il loro Rock And Roll Circus, sostituita Elenoire Casalegno con Sarah Jane Ranieri., stop a Le Lunatiche di Barbara Venditti e Jodie Alivernini. Fiorello: “Stanno licenziando tutti. Ma che vi sta succedendo ragazzi? Rimaniamo qua perché hanno paura di noi”.

È notizia di ieri che Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico non condurranno più Rock And Roll Circus su Rai Radio 2, nonostante a dicembre, prima della pausa natalizia, erano certi di tornare on air il 17 gennaio. “Vi avevamo salutato nell’ultima puntata del 2025 dicendovi che saremmo tornati in onda il 17 gennaio, invece il 7 gennaio ci hanno comunicato che Rock And Roll Circus non sarebbe più tornato su Rai Radio2", scrivono su Instagram, "Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi e a voi che ci avete ascoltato, sono stati 13 anni meravigliosi. A presto”. Fiorello alla Pennicanza: "In questa radio, Rai Radio2, stanno licenziando tutti. Ma che vi sta succedendo ragazzi? Noi rimaniamo qua, perché noi siamo intoccabili. Hanno paura di noi".

Lo sfogo di Fiorello: "Stanno licenziando tutti, ma che vi succede?"

Il post IG di Ferrantini e Di Domenico ha generato un boato nel mondo della musica e non solo. Addetti ai lavori e gli stessi cantanti sono accorsi nei commenti per chiedere spiegazioni alla dirigenza Rai, in particolare la richiesta andrebbe al nuovo direttore Giovanni Alibrandi in quota Lega (in carica da giugno 2025), e lamentare l'assenza di professionisti di tale caratura in uno dei programmi radiofonici più apprezzati. Fiorello a La Pennicanza si è subito accodato e ha dichiarato: "Noi siamo un raggio di sole, nel buio della radiofonia italiana. In questa radio, Rai Radio2, stanno licenziando tutti. Hanno già licenziato Elenoire Casalegno ieri, hanno accorciato ‘Radio2 Social Club’, Andrea Perroni l’hanno spostato solo nel weekend. Ma che vi sta succedendo ragazzi? Noi rimaniamo qua, perché noi siamo intoccabili. Hanno paura di noi!".

Via Elenoire Casalegno e stop a Le Lunatiche

Male le modifiche del palinsesto di Rai Radio 2 non si sono fermate, e nemmeno interruzioni e cancellazioni. Si è interrotta sempre ieri la collaborazione con Elenoire Casalegno, che era conduttrice di Good Morning Radio 2 e sostituita, lunedì 12 gennaio, dopo le festività natalizie, con Sarah Jane Ranieri. È la nota speaker a comparire nel team del mattino formato da Max B-nario, Giuseppe Ninno Mandrake e Luca de “Il Milanese Imbruttito”. Stop anche a Le lunatiche, il programma di Radio 2 dedicato agli ascoltatori notturni del week end. A darne notizia è stata la conduttrice Barbara Venditti con un post su Instagram: "Grazie amici ascoltatori, è stato bellissimo" e alla collega co- conduttrice Jodie Alivernini: "Io non so cosa significa bene questa strana vita che vivo, ma se il senso è di farmi incontrare persone come te, a me va bene".

Radio 2 Social Club ridotto, A qualcuno piace Radio 2 nel weekend

Cambi di orari e interventi sulla programmazione si aggiungono a queste misure più drastiche: Radio 2 Social Club, titolo di punta con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, riduce la sua durata settimanale a quattro puntate, lasciando al venerdì una formula “best of”. A qualcuno piace Radio 2 con Diletta Parlangeli e Andrea Perroni viene confinato al weekend, dalle 9:00 il sabato e la domenica, mentre alle 16.30 in fascia settimanale arriva Il pomeriggio di Radio2 con Nicol Angelozzi e Pippo Lorusso . Slitta dalle 17.30 alle 18.00, infine (almeno per ora), Radio2 matti da legare con Belen Rodriguez, Barty Colucci, Mario Benedetto, Vincenzo De Lucia e Francesco Arienzo. Nessun commento o motivazione è pervenuta dalla Rai, mentre le voci iniziano a fare serio rumore e la necessità di fare chiarezza appare ormai inevitabile.