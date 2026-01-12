Giorgia Meloni: “Vorrei lavorare per Fiorello”, la risposta dello showman alla candidatura del Presidente del Consiglio

Fiorello è ritornato on air con La Pennicanza, su Rai Radio2. Lo showman risponde subito alla candidatura di Giorgia Meloni che si era proposta per lavorare con lui.

Lunedì 12 gennaio è ripartito il programma radiofonico di Fiorello, La Pennicanza, in onda su Rai Radio2 e lo showman non ha potuto fare a meno di commentare gli avvenimenti più significativi delle scorse settimane. Tra i topic toccati durante la trasmissione, anche la battuta della premier Giorgia Meloni che, scherzando durante la conferenza stampa di fine anno, aveva ironizzato sul fatto che nessuno le avesse mai chiesto se volesse lavorare con il conduttore.

Fiorello risponde alla candidatura di Giorgia Meloni

"Ma perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello? Se chiedete a me cosa vorrei fare io volentieri andrei a lavorare con Fiorello a pagamento" così la premier scherzando aveva risposto a un giornalista che le chiedeva se si sarebbe vista alla Presidenza della Repubblica. Non poteva mancare la risposta del diretto interessato, che tornato ai microfoni di Radio2 non ha esitato a rispondere: "Va bene Giorgia, ti assumo. Però in nero! Ho già parlato con lei, non vuole apparire in video ma lavorerà per noi come autrice!". Lo showman, quindi, sfila una serie di battute che avrebbe scritto Meloni:

Il colmo per uno del PD? Andare al governo! Perché Giorgetti va dal carrozziere? Ha sbagliato la manovra! La differenza tra Schlein e uno scoiattolo? Nessuna, entrambi rosicano!. In Rai come distingui un conduttore di destra da uno di sinistra? Quello di destra lavora!”. Ragazzi, è brava. “Cosa può fare Crosetto per la Groenlandia? L’orso polare. Ragazzi, è davvero brava!

Fiorello, poi, per inaugurare la prima puntata del 2026 parla anche del futuro del programma con la sua solita ironia, attraverso la quale critica il mondo che lo circonda, mostrandone le assurdità, anche in Rai: