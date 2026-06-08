Propaganda Live saluta il pubblico con un doppio appuntamento: in onda stasera e venerdì

Propaganda Live chiude la stagione tv con un doppio appuntamento. La trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi andrà in onda stasera, lunedì 8 giugno e saluterà il pubblico con la consueta puntata del venerdì.

La stagione tv è ormai in via di chiusura per la maggior parte dei programmi andati in onda finora, la pausa estiva è alle porte e qualcuno decide c'è chi decide di salutare il pubblico diversamente dal solito. Propaganda Live, la trasmissione condotta da Diego Bianchi su La7, avrà un doppio appuntamento.

Le ultime due puntate della stagione di Propaganda Live

Il programma di attualità, tra i più seguiti dell'emittente, che offre al pubblico un racconto dell'attualità che mixa sapientemente giornalismo, satira, musica e anche inchieste, è pronto a salutare il pubblico con un doppio appuntamento. Andrà in onda, infatti, stasera, lunedì 8 giugno e anche con il consueto appuntamento di venerdì, 12 giugno. Non mancheranno ospiti, reportage, testimonianze di chi le storie le vive e può raccontare da un punto di vista interno, soggettivo. Il tutto inframmezzato da momenti di leggerezza, tra satira e musica, senza dimenticare lo spazio dedicato alla cultura e all'approfondimento. Ci saranno, infatti, i monologhi di Andrea Pennacchi e di Monir Ghassem, la stand up comedian romana diventata tra i volti più amati del programma.

Nella puntata di stasera, verrà dedicato ampio spazio al commento delle elezioni amministrative, a seguito dei risultati dei ballottaggi. Tra i personaggi che presenzieranno in puntata, ci sarà Niccolò Amminiti, tra gli scrittori più prolifici italiani e ora in libreria con Il custode. Il reportage della serata, raccontato da Diego Bianchi, è stavolta nelle Marche a Cerreto d'Esi. Il giornalista si è recato allo stabilimento Electrolux, che stando a quanto previsto dall'azienda è destinato alla chiusura. Questo significa che almeno 1700 persone perderanno il loro posto di lavoro. Lavoratrici e lavoratori hanno quindi manifestato perché le istituzioni potessero dar loro un supporto.

La puntata si chiude con la consueta carrellata della Social Top Ten, in cui si analizzano i trend e i commenti più interessanti della settimana.