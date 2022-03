A Che Tempo Che Fa Marina Ovsyannikova, giornalista russa arrestata per la protesta contro la guerra Fabio Fazio intervisterà la giornalista nota per la protesta in diretta al Tg russo contro Putin. “Non credete alla propaganda, vi stanno mentendo”, aveva detto prima di essere arrestata. Ora rischia fino a 15 anni di carcere.

A cura di Andrea Parrella

Marina Ovsyannikova sarà ospite a Che Tempo Che Fa. Domenica 27 marzo Fabio Fazio intervisterà la giornalista russa divenuta nota per la sua eclatante protesta nel corso del telegiornale russo, contro la propaganda di Putin, in seguito alla quale era stata arrestata dalle autorità. A darne notizia è lo stesso conduttore, attraverso il suo account Twitter.

Chi è Marina Ovsyannikova

Marina Ovsyannikova si è resa protagonista di una protesta che ha segnato le prime settimane del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo scorso 15 marzo la giornalista, che ha lavorato per anni a Channel One proprio in uno dei tg russi della rete, aveva interrotto la diretta del tg in onda sul primo canale nazionale esibendo un cartello contro la guerra: "Non credete alla propaganda, vi stanno mentendo". Era stata quindi arrestata e per diverse ore non si erano avute più sue notizie, prima dell'annuncio del suo rilascio da parte delle autorità con relativa multa per il reato commesso (è prevista una pena per chiunque parli di "guerra" o "invasione" in Ucraina da parte delle truppe russe) e ora rischia fino a 15 anni di carcere.

Prima della sua protesta, Ovsyannikova aveva preparato un video in cui spiegava il suo gesto: "Ho lavorato in questi anni per Channel One promuovendo la propaganda di Putin – spiega la reporter nel filmato -. Sono molto pentita di quello che ho fatto negli anni. Mi vergogno di aver permesso la diffusione di bugie tramite la televisione. Ho permesso che il popolo russo fosse trasformato in un popolo zombie".

Un altro colpo per Fabio Fazio

Per Fabio Fazio e la sua squadra si tratta dell'ennesimo colpo, che certifica la capacità attrattiva del programma per personaggi di grande respiro internazionale, oltre a confermare la versatilità di Che Tempo Che Fa, un contenitore in grado di cambiare registro. Nelle ultime due stagioni Fazio ha avuto la possibilità di intervistare grandi nomi della politica internazionale come Barack Obama, nomi celebri della musica e del cinema come Lady Gaga, Ed Sheeran, Tom Hanks, così come recentissima è l'intervista a Papa Francesco, un momento televisivo a dir poco storico. Inoltre, a poche ore dalla sua liberazione, il conduttoreaveva avuto modo di parlare con Patrick Zaki, l'attivista egiziano tenuto in prigione per quasi due anni di cui si è molto parlato alle nostre latitudini per il suo forte legame con l'Italia e per il precedente di Giulio Regeni.