Papa Francesco ospite a Che tempo che fa, Fabio Fazio: “Profonda emozione e immensa gioia” Papa Francesco sarà ospite della trasmissione di Rai3 Che tempo che fa. L’intervista rilasciata a Fabio Fazio andrà in onda domenica 6 febbraio.

A cura di Daniela Seclì

Papa Francesco sarà ospite della trasmissione Che tempo che fa. L'annuncio è stato dato con uno spot trasmesso nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Fabio Fazio riesce, per l'ennesima volta, a portare in studio un ospite di grande prestigio. Ecco quando andrà in onda l'intervista.

Papa Francesco domenica 6 febbraio a Che tempo che fa

Il Festival di Sanremo si concluderà sabato 5 febbraio, decretando il vincitore dell'edizione 2022. Domenica 6 febbraio, gli spettatori potranno assistere a un altro evento televisivo. Papa Francesco sarà ospite a Che tempo che fa. Dopo aver assistito allo speciale del TG5 "Francesco e gli invisibili" e al documentario trasmesso sul Nove "Vizi e virtù – Conversazione con Francesco" (una riflessione del Santo Padre sui temi della dottrina cattolica con Don Marco Pozza), Papa Francesco sarà intervistato da Fabio Fazio. L'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 su Rai3.

L'emozione di Fabio Fazio

Fabio Fazio ha ormai abituato i suoi spettatori a ospiti che è decisamente difficile vedere nei talk show italiani. Ricordiamo che tra i personaggi da lui intervistati ci sono anche Lady Gaga, Barack Obama, Matthew McConaughey, Whoopi Goldberg, Ed Sheeran, Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, Brian May e tanti altri. In queste ore, ai volti noti che non ti aspetti, si aggiunge quello di Papa Francesco. Fabio Fazio ha espresso la propria emozione sui social. In un post pubblicato su Twitter ha commentato:

"Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a Che tempo che fa".

Al momento non è stato ancora precisato se il Santo Padre interverrà in collegamento o sarà presente in studio. Non resta che attendere domenica 6 febbraio per assistere all'intervista. L'appuntamento è alle ore 20:00 su Rai3.