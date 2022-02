Di cosa parlerà Papa Francesco a Che Tempo Che Fa: “Covid, vaccini e migrazioni” Domenica 6 febbraio Papa Francesco sarà ospite a Che Tempo che Fa con Fabio Fazio, in collegamento dalla sua residenza di Santa Marta. Tra gli temi che affronterà, dovrebbero esserci i vaccini, il Covid e le migrazioni.

Per la prima volta, Papa Francesco sarà ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. La sua intervista andrò in onda domenica 6 febbraio su Rai3 a partire dalle 20. Il Pontefice non sarà presente fisicamente in studio ma sarò in collegamento da una delle stanze della residenza di Santa Marta.

Che argomenti affronterà il Papa a Che Tempo Che Fa

Negli anni, Fabio Fazio è riuscito ad avere ospiti nel suo show diversi ospiti internazionali di rilievo, come Lady Gaga, Maryl Streep o Steven Spielberg. E questa sera, domenica 6 febbraio, ci sarà anche il Pontefice, che non sarà presente fisicamente in studio ma in collegamento dalla sua residenza di Santa Marta, dove ha deciso di vivere dopo la sua proclamazione.

Nel suo intervento, Papa Francesco cercherà di raggiungere un pubblico il più ampio possibile e, stando a quanto riporta Il Messaggero, saranno diversi i temi affrontati. Anche se non è ancora stata resa nota una scaletta, è probabile che Sua Santità parlerà del tema del Covid, della ripresa post pandemia e dei vaccini che continuano a scarseggiare nei paesi in via di sviluppo. E poi anche delle migrazioni, dell'Europa sempre più a rischio per la situazione in Ucraina e dei problemi di pedofilia. In più, il 27 febbraio Papa Francesco andrà a Firenze per incontrare i sindaci e i vescovi di tutto il mondo ed è probabile che si affronterà anche questo tema.

L'emozione di Fabio Fazio

La presenza di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa è stata annunciata con uno spot durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022, che si è svolto dall'1 al 5 febbraio e che ha visto salire Mahmood e Blanco sul gradino più alto del podio. E subito dopo Fabio Fazio, sul suo profilo Twitter, ha voluto dare la notizia, esprimendo la sua notizia: "Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà ospite a Che Tempo Che Fa".