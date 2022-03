Il giornalista ucraino Oleg Paniuta a Che Tempo Che Fa: “Putin vuole tutto il mondo” Oleg Paniuta in collegamento con Che Tempo Che Fa ha parlato della guerra in Ucraina: Putin non si fermerà, sostiene, poi spiega perché non è ancora arrivata in Italia, Francia e Spagna.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera la puntata di Che Tempo Che Fa è stata dedicata in gran parte alla guerra in Ucraina, con la presenza di giornalisti e inviati. Fabio Fazio si è collegato in diretta con la tv ucraina e Oleg Paniuta, conduttore del canale Ukraina24 che riunisce le 5 principali tv del Paese, è il solo ad essere in onda in Ucraina. L'ospite in collegamento ha parlato dell'invasione russa sostenendo che Putin non si fermerà: "Questa è la terza guerra mondiale".

Le parole di Oleg Paniuta

Oleg Paniuta di Ukraine24, la tv ucraina, non ha usato parole rassicuranti riguardo la guerra: è sicuro che Vladimir Putin non si fermerà perché vuole tutto il mondo e potrebbe arrivare anche in Italia. Il conduttore ucraino è nato in Crimea e non riesce a tornare a casa da 10 anni, ha spiegato: "C’è gente straniera, c’è l’esercito che violenta e uccide le persone solo perché qualcuno vuole alzare la bandiera ucraina sulla propria casa".

Questa non è una guerra fraticida, questa è la guerra della macchina fascista russa contro l’Ucraina, è la guerra contro ogni civiltà, è la guerra di un usurpatore russo contro tutto il mondo democratico, questa è la terza guerra mondiale.

Il giornalista ha aperto la parentesi anche sui paesi europei sostenendo che Putin non sia ancora arrivato in Francia, Spagna e Italia perché il popolo ucraino si sta difendendo: "E se non è arrivata ancora in Francia, Italia e Spagna è solo perché ogni ucraino sta difendendo ogni pezzo della terra ucraina, ci sono migliaia di migliaia, milioni, di persone ucraine che stanno combattendo e oggi possiamo dire che è iniziata la terza guerra mondiale".

"Putin non si fermerà"

Infine, le parole su Putin. Il guerrafondaio russo non si fermerà, ne è sicuro il giornalista Oleg Paniuta. Queste le sue parole: