A C’è Posta per Te Melania e Katia provano a riavvicinarsi al padre: “Mi hanno sp***anato su Facebook”

A C'è Posta per Te la storia di Melania e Loredana, due sorelle che hanno chiamato per recuperare il rapporto col loro papà Vito. L’ultima volta che lo hanno visto sono andate in un cantiere dove lavorava ma lui le ha urlato contro di andare via. L’uomo, dopo la separazione dalla madre delle due ragazze, avvenuta per volontà di lei, si è risposato con Katia, e le due donne ritengono che sia stata lei ad incidere in questo allontanamento, sostenendo sia convinta che loro lo cerchino solo quando hanno bisogno di soldi.

La separazione è una scelta della madre, inizialmente Vito e Katia vivono lontani dalle figlie. Di figli loro ne hanno tre e poi quando Melania compie 16 anni, vanno a vivere di nuovo più vicini a loro. Le cose sembrano andare per il meglio, le due famiglie stanno vicine, ma le ragazze hanno l'impressione che Vito non prenda mai decisioni, che quando loro intendano vederlo lui dica sempre di chiedere a Katia quando chiedevamo di vederlo.

Il problema nasce quando Melania deve sposarsi, perché la figlia dice al padre di voler essere accompagnata all'esterno della chiesa dal nuovo compagno della madre, cui è molto legata, per poi essere portata da Vito all'altare. Una cosa che Vito non accetta e che, stando a quello che emerge in puntata, è proprio l'elemento di discordia principale, tanto che lui non si presenterà al matrimonio di Melania e, per le stesse ragioni, a quello della sseconda figlia, Loredana.

"Se avesse detto che ci era rimasto male, una soluzione si poteva trovare. Perché non lo ha detto?", chiede Melania in lacrime parlando con Katia, che spiga le ragioni della separazione parlando al posto del marito. Le posizioni sembrano inconciliabili perché tra le due ragazze e Katia e Vito non sembra esserci comunicazione, al punto che lui racconta come le due figlie lo avrebbero messo ai margini e raccontato sui social la cosa: "Mi hanno sputtanato su Facebook".

Poi però tuti sembrano sciogliersi. “Fare pace? Dipende loro che intenzione hanno”: sono queste le parole che Vito annuncia alle figlie, Melania e Loredana, prima dell’apertura della busta a C’è posta per te 2026. La figlia fa subito chiarezza sulle sue intenzioni: “Io non voglio entrare nella vostra vita, ognuno ha la sua famiglia, io voglio solo avere un papà che mi è mancato, voglio vederti e avere un rapporto padre-figlia che non abbiamo mai avuto.” Katia difende Vito, sottolineando che il marito è così anche con i loro figli. Maria De Filippi fa il passo finale e chiede a Vito se può togliere la busta, lui accetta e la storia si conclude con un abbraccio tra tutti.