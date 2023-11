A Ballando con le Stelle è Angelo Madonia contro Mariotto: “Studia il tango se vuoi criticare” Botta e risposta a Ballando con le Stelle tra il giudice, che critica la postura dell’insegnante dopo il suo tango con Paola Perego, e Madonia che accoglie in parte il giudizio: “La donna deve stare un po’ più bassa dell’uomo. Impara”.

A cura di Andrea Parrella

Si è aperta con l'esibizione di Paola Perego e Angelo Madonia la sesta puntata di Ballando con le Stelle. La coppia ha eseguito un tango che ha portato Perego a dare prova di sostanziali miglioramenti rispetto alle scorse settimane, quando le era stata chiesta una maggiore grinta, cosa che le aveva creato un po' di panico come la conduttrice ha raccontato nell'anteprima all'esibizione.

Le critiche di Mariotto a Perego e Madonia

L'esibizione è stata soddisfacente e tutti i giudici, sebbene un po' di scetticismo, hanno riconosciuto alla coppia un buon lavoro. Solo Guillermo Mariotto ha avuto da ridire su alcuni dettagli: "La Perego si è sciolta – ha detto – però ho fatto un'analisi diversa e ce l'ho con Madonia, perché ho analizzato bene il tango. Tu sei il cavaliere, l'uomo che appoggia, ma alla fine lei non risulta lunga quanto tu mi risulti corto". Parole che hanno disorientato Madonia, che ha chiesto di ripetere la frase in italiano, e anche gli altri giudici, con Zazzaroni che ha scherzato sull'annuncio di Mariotto, che aveva detto di essersi innamorato: "Se è l'effetto dell'innamoramento, lo preferisco single".

La risposta piccata di Angelo Madonia

Mariotto ha quindi precisato il concetto: "Lei ha una lunghezza particolare che tu non riesci a dominare". Madonia ha ribattuto: "Posso fare una domanda a Milly? Ma tu hai capito cosa ha detto?". Mariotto, quindi, senza perdere il sorriso, ha proseguito così: "Il tango c'era, poi la faccia di preoccupazione tua dava quell'intensità che occorre per il tango. Però per i prossimi balli allungati, perché non è lei che deve accasciarsi". A quel punto Madonia, tra il serio e il faceto, accetta la critica ma non risparmi Mariotto di una stoccatina: "Mi allungherò, farò stretching, però studia la postura del tango, perché la donna deve stare un po' più bassa dell'uomo. Impara". "Non lo so", risponde Mariotto che, nonostante lo screzio ha chiuso il siparietto con un voto eccellente alla coppia, dando a Perego e Madonia un 8 molto convinto.