Zeudi Di Palma dopo il GF: "Mi hanno seguito da 138 Paesi. Mi criticano, ma se ci sono odiatori ci saranno anche amatori" Zeudi Di Palma ha commentato sui social la sua esperienza al Grande Fratello, dicendosi contenta per il seguito inaspettato, oltre l'Italia e aggiungendo anche qualche considerazione sulle critiche ricevute.

A cura di Ilaria Costabile

La finale del Grande Fratello si è conclusa lunedì 31 marzo, con una conclusione a dir poco inaspettata: la vittoria di Jessica Morlacchi. Intanto, Zeudi Di Palma che stando alle sommosse dei fandom sarebbe dovuta essere la vincitrice del reality, ha commentato sui social il suo percorso nella casa più spiata d'Italia, ringraziando chi l'ha sostenuta e parlando anche delle critiche che non sono mancate in questi mesi di permanenza nella dimora di Cinecittà.

Zeudi ringrazia chi l'ha seguita

L'ex Miss Italia ha pubblicato un video in cui ringrazia, felice per aver riscosso così tanto successo, coloro che l'hanno seguita e le hanno consentito di arrivare fino in fondo al programma: "Mi hanno seguita da 138 nazioni, non me l’aspettavo davvero. Devo imparare un po’ di lingue, anche l’inglese non lo so benissimo, ma adesso mi applicherò per parlare con tutti voi". La ragazza, poi, ha detto di essere felice per la vittoria della sua coinquilina:

Ho vinto, ragazzi io ho vinto, mi sono divertita, arrabbiata, emozionata. Ho ricevuto tantissimi regali, soprattutto dal Brasile, ma anche dalla Tunisia, dalla Svizzera, dal Cile, dal Perù, da tantissimi paesi. Ieri sera fuori dagli studi eravate tantissime. Sono felice per Jessica, meritava di vincere. Ho già sentito Chiara, ora si sta vivendo la sua famiglia, dopo ci risentiamo.

La risposta alle critiche ricevute

Non è mancata, poi, una riflessione sulle critiche ricevute in queste settimane di partecipazione al reality, durante le quali molti sono stati i telespettatori che l'hanno seguita, ma anche che l'hanno pesantemente contestata. L'ex Miss, quindi, ha risposto dicendo:

Come ho preso le critiche ora che sono uscita e ho visto qualcosa? Bene, si prendono benissimo le critiche. Anche poco prima di uscire Alfonso mi ha detto Zeudi le persone o ti amano o ti odiano. Io l’ho capito al Grande Fratello. Solo che fuori l’ho capito di meno, perché quando capisco che qualcuno non vuole interfacciarsi con me o comunque ha delle emozioni in negativo nei miei riguardi, come invidie, gelosie, io mi distacco e mi dissocio e prendo un’altra strada. Solo che, ovviamente, nella casa non è che si poteva fare questa roba. Quindi me ne sono resa conto, tanto anche dal pubblico. Ci sono amatori come odiatori e ci sta, va benissimo. Ma non è quello che mi scalfisce. Anzi, se ci sono tanti odiatori, significa che ci saranno anche tanti amatori.