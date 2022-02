Zelensky a Ballando con le Stelle, quando il presidente ucraino era un volto della Tv Era il 2006 quando il 28enne Volodymyr Zelenskyj partecipava come concorrente al celebre programma. Nessuno poteva immaginare che poco più di dieci anni dopo sarebbe diventato presidente.

A cura di Andrea Parrella

Tra gli elementi di colore che nelle ultime ore si sono aggiunti ai racconti drammatici della guerra in Ucraina, c'è certamente tutto quello che ha a che fare con il percorso artistico che ha caratterizzato la carriera del presidente Zelensky, sceneggiatore e attore, ma anche personaggio televisivo. In particolare è diventato virale in queste ore un video risalente al 2006, quando il presidente ucraino prese parte all'edizione locale di Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. Immagini che fanno un certo effetto se paragonate a quelle di questi giorni, dalle paillettes della prima serata all'abbigliamento da trincea in cui lo vediamo ritratto da quando è iniziata l'invasione russa.

Zelensky, il presidente volto del conflitto con la Russia

In questi giorni Volodymyr Zelenskyj è onnipresente. Dopo l'attacco russo il presidente ucraino si è fatto portatore di una narrazione eroica che lo ha visto in prima fila a Kiev, dove la popolazione è riuscita per ora a contenere l'avanzata dell'armata di Putin. Zelensky, 44 anni, ha appunto un profilo del tutto anomalo rispetto ali altri leader europei e la sua è una storia che non può essere accomunata a nessun omologo, tra capi di stato e primi ministri.

La carriera da attore e il successo in una serie Tv

Dagli studi in giurisprudenza al percorso artistico il passo è stato, era il 1997 quando Zelensky iniziò a lavorare come attore e sceneggiatore nello studio cinematografico “Kvartal 95 Club”. Da qui inizia un percorso dalle mille vite, tra le quali quella di direttore di una rete televisiva a quella più rilevante come protagonista di Sluha Narodu – letteralmente “Servitore del popolo” – popolarissima serie Tv ucraina del 2015 in cui Zelensky vestiva i panni di Vasyl Petrovych Holoborodko, professore di storia del liceo eletto inaspettatamente presidente dell’Ucraina grazie a un video virale girato da uno dei suoi studenti.

La popolarità di Zelensky sale alle stelle e lui la capitalizza totalmente nel 2018, quando grazie al sostegno del movimento politico Kvartal 95 si candida alla presidenza, eletto con oltre il 70% dei voti, trasformando in realtà il racconto surreale della serie televisiva.