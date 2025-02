Yulia Bruschi paparazzata in discoteca con un ex di Temptation, lei: “Divertirsi con amici non è un reato”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore è circolato un video che vede Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello – ritirata dopo la denuncia dell'ex – ballare in una discoteca insieme a Edoardo Gullino, ex tentatore di Temptation Island. Nonostante le immagini li ritraggono vicini mentre ballano, quindi in nessun atteggiamento intimo, i fan del programma hanno ipotizzato che l'ex inquilina avesse tradito Giglio, ancora in gioco nel reality. Pochi minuti fa l'ex concorrente di origini cubane ha rotto il silenzio social per smentire quanto circolato sul suo conto.

Il video di Yulia Bruschi in discoteca con Edoardo Gullino

Dopo le accuse, la diretta interessata è intervenuta per smentire quanto circolato sul suo conto.

Le parole di Yulia Bruschi sul video con Edoardo Gullino

"Mi stupisco come nel 2025 ancora non ci sia libertà di espressione. E si vede sempre solo il marcio. La malizia sta negli occhi di chi guarda. Divertirsi in maniera sana e genuina con degli amici non è un reato". Con queste parole Yulia Bruschi ha rotto il silenzio dopo il video circolato sui social che la vede in discoteca mentre balla con Edoardo Gullino, ex tentatore di Temptation Island. L'ex concorrente ha spiegato di aver trascorso il Capodanno insieme ad alcuni amici e con lei c'erano anche Federica Petagna e Stefano Tediosi. Così ha continuato in una Instagram story:

Che a Capodanno ero con amici lo sanno tutti, persino i miei genitori. Da lì a far passare un'altra tipologia di messaggio mi sembra veramente assurdo. Con ciò non voglio prolungarmi per un qualcosa che per me non ha importanza. Che a questo punto sono costretta ad agire per vie legali.