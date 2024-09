Chi è Yulia Bruschi, la concorrente nip del Grande Fratello ha partecipato anche a Temptation Island

video suggerito

Yulia Bruschi è una concorrente nip del Grande Fratello 2024. Ha 25 anni, lavora come modella e ha origini cubane, anche se vive a Lucca con la sua famiglia da quando era molto piccola. In passato ha già avuto esperienze televisive, avendo partecipato a programmi come Temptation Island e Love Island.

Yulia Naomi Bruschi è una delle concorrenti del Grande Fratello 2024. La ragazza ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia nel corso della prima puntata, andata in onda il 16 settembre. Ha 25 anni, lavora come modella e direttrice artistica e ha origini cubane. Da quando era molto piccola, vive a Lucca con la sua famiglia. Anche se in passato ha già avuto esperienze televisive, avendo partecipato a programmi come Temptation Island e Love Island, Yulia fa parte dello schieramento dei "nip" all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Yulia Bruschi, il lavoro e il difficile rapporto con il padre

Come anticipato, Yulia Bruschi ha 25 anni ed è nata a Cuba, nel cuore de L'Avana, da madre cubana e padre italiano. Si definisce una donna tosta ed esigente e nella vita ha un punto fermo: la sua mamma, una persona che l'ha aiutata tantissimo e che le ha fatto sia da madre che da padre. Lavora come modella e come direttrice artistica in un locale di Lucca. Fin dalla sua nascita la sua vita è stata segnata dall'assenza del papà, motivo per il quale ha vissuto da sempre con la mamma, che definisce la sua roccia. "Ho avuto una vita molto burrascosa e difficile – ha detto Yulia ad Alfonso Signorini prima di varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello – però è grazie a quello che ho trascorso che sono quella che sono oggi. Mia mamma è un punto fermo e stabile della mia vita, mi ha dato tantissimo. Tutt'oggi è la mia prima fan, le devo tanto".

La vita privata di Yulia: la storia con l’ex Manuel Pirelli

Non sappiamo molto della vita privata della giovane 25enne, l'unica cosa nota è la sua frequentazione passata con Manuel Pirelli, che come lei partecipava a Love Island. La storia tra i due, una volta spentisi i riflettori, finì. Circa un anno fa, il ragazzo ha fatto coming out parlando della sua relazione con Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne. I due hanno annunciato che si sposeranno a breve. Durante il periodo del reality in onda su Discovery+, Yulia aveva spesso mostrato una forte gelosia nei confronti del napoletano, cosa che li portò ad avere discussioni in più di un'occasione: uno dei pretesti fu l'ingresso della single Lucrezia Mangilli.

Yulia Bruschi ha partecipato a Temptation Island e Love Island

Quella al Grande Fratello non è la prima esperienza televisiva della modella. Il suo debutto sul piccolo schermo avvenne nel ruolo di tentatrice a Temptation Island, nel 2020. Nel reality dei sentimenti, la ragazza legò molto con Gennaro Mauro, fidanzato di una delle protagoniste, Anna Ascione. Nel 2021, inoltre, partecipò alla prima edizione di Love Island, un reality show condotto da Giulia De Lellis in onda su Discovery+. Da tempo, però, era lontana dai riflettori e lavora come direttrice artistica: "Cosa fa una direttrice? – aveva detto scherzosamente nel video di presentazione – Tutto! Devo gestire molte persone e tenere le redini del team, sono una che non molla mai".