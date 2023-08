Anna Ascione e Gennaro Mauro oggi, che fine ha fatto la coppia di Temptation Island 2020 Anna e Gennaro avevano partecipato a Temptation Island 2020, con l’intenzione di recuperare un rapporto già altalenante che andava avanti ormai da sei anni. Lui le aveva anche chiesto di sposarla, ma lei aveva rifiutato. I due sono usciti separati dal reality dei sentimenti e non c’è stato, ad oggi, nessun ritorno di fiamma.

Anna Ascione e Gennaro Mauro sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2020. Il loro rapporto, in bilico già da qualche tempo, come raccontavano nel promo della trasmissione ed è emerso anche nel corso delle settimane trascorse all'Is Morus Relais. I due avevano affrontato diversi tira e molla, che erano poi sfociati nella proposta di matrimonio fatta da Gennaro ad Anna che, però, non era estremamente convinta di voler sposare il suo fidanzato. Il percorso nel viaggio dei sentimenti li ha aiutati, però, a chiarirsi le idee in maniera definitiva.

Il percorso di Anna Ascione e Gennaro Mauro a Temptation Island

Il percorso di Anna e Gennaro a Temptation Island è lo specchio della loro storia d'amore. I primi pinnettu sono per loro rivelatori, i due parlano male reciprocamente l'uno dell'altra, con Anna che accusa il fidanzato di essere tirchio, aggiungendo: "Un fallito, un uomo che si è costruito quello che ha sulle fortune del padre, privo di contenuti, buono solo ad offendere". Lui, dal canto suo, aveva dichiarato: "Non le dico quanti soldi ho in banca altrimenti mi spella".

Nel frattempo, Anna si era avvicinata in maniera piuttosto evidente al single Mario, con il quale aveva instaurato un rapporto di complicità che, come dichiarato da lei stessa, era riuscito a farla stare bene e tirarla su. Ovviamente questi comportamenti non vanno a genio Gennaro che, davanti alle nuove accuse della fidanzata va su tutte le furie.

Arrivati alla seconda puntata, lui chiede un falò di confronto immediato deciso a voler lasciare la sua fidanzata. L'incontro, però, si conclude in un nulla di fatto e i due escono separati. C'è però la possibilità di un nuovo falò, richiesto nuovamente da Gennaro, che pare aver cambiato idea, ma questo nuovo faccia a faccia non risolve quanto era già accaduto e i due lasciano il programma da separati con lui che tuona: "Piangerà e si renderà conto conto quando non ci sarò più".

Anna Ascione e Gennaro Mauro si sono lasciati

Una volta concluso il viaggio nei sentimenti, i due non sono più tornati insieme. "L'amore non basta" aveva detto lei lasciandolo sul tronco del falò di confronto e, in effetti, non ha permesso nemmeno che si riconciliassero dopo il percorso fatto all'Is Morus Relais. A distanza di qualche tempo, però, pare che l'amore si sia affacciato nuovamente alla loro porta, ovviamente con fattezze diverse. La prima ad aver incontrato una nuova persona è stata proprio Anna che, nel 2021, ha conosciuto e frequentato il fotografo napoletano Giuseppe Annunziata. Lei, attualmente, sembra essere scomparsa dai social.

Anna Ascione e Giuseppe Annunziata

Gennaro, invece, ha incontrato la ragazza che dovrebbe essere la sua attuale compagna nel 2021 e non ha esitato a mostrarsi con la sua dolce metà. Si tratta di Marianna Di Palma, napoletana classe 1994, con la quale pare che abbia trovato una nuova felicità, come si evince dalle foto pubblicate insieme, almeno fino a gennaio di quest'anno, quando sono andati insieme alle Maldive, come si vede in un reel da lei pubblicato.