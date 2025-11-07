Yoko Yamada di The Traitors: “Confessai a mio padre giapponese di essere lesbica davanti a tutta la famiglia”

Yoko Yamada, comica e protagonista della prima edizione italiana di The Traitors, racconta il modo particolare con cui decise di fare coming out con la sua famiglia e la meravigliosa reazione del padre giapponese di fronte alla sua confessione.

Yoko Yamada ha raccontato in che modo, diversi anni fa, fece coming out con la sua famiglia. Comica e protagonista della prima edizione italiana di The Traitors, ha scelto di trasformare quel momento di vita reale nel tema di un monologo trasmesso su Disney+. Uno sketch che, pur con i toni leggeri della comicità, nasce da un episodio autentico della sua storia personale.

Il coming out di Yoko Yamada

La 34enne, figlia di padre giapponese e madre bresciana, ha rivelato di aver atteso la “Festa dei bambini” – una ricorrenza che si celebra ogni anno in Giappone – per aprirsi con tutta la famiglia. Sebbene vivano a Brescia da anni, Yoko e i suoi cari continuano a festeggiare la ricorrenza seguendo le tradizioni giapponesi, riunendo i parenti di entrambi i lati della famiglia: quelli giapponesi del padre, arrivati in Italia per l’occasione, e quelli bresciani della madre.

Fu proprio durante i festeggiamenti che Yoko capì che quello sarebbe stato il momento perfetto per parlare. Dopo essersi fatta consegnare il microfono dal padre – che, dopo qualche bicchiere di sakè, stava intrattenendo gli ospiti – decise di confessare davanti a tutti la sua verità.

Yamada ha raccontato che una delle zie, preoccupata dal tono improvvisamente serio della nipote, le chiese sconvolta se fosse astemia. “Sì, zia. Ma non è questo il punto. Volevo dirvi che sono lesbica”, rispose la comica. La zia, senza scomporsi, replicò: “Ma neanche un bicchiere di spritz?”.

Dello stesso tenore la reazione del padre, che con affetto e ironia commentò: “Quando tu e la tua ragazza avrete il ciclo lo stesso giorno, grande casino!”.

Chi è Yoko Yamada, star di The Traitors

Nata a Brescia nel 1993, Yoko Yamada è considerata una delle comiche più originali d’Italia. È diventata nota partecipando a Italia’s Got Talent nel 2023, occasione che le ha permesso di farsi notare e di entrare poi nel cast di LOL: Chi ride è fuori. Quest’anno è tra i protagonisti di The Traitors, il reality show targato Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi, che ha debuttato in tv lo scorso ottobre.