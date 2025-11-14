The Traitors, svelate le reazioni dei Leali dopo aver scoperto l’identità dei Traditori: “Che bast**di”

Attraverso un video pubblicato su Instagram, Prime Video ha mostrato la reazione dei Leali quando hanno scoperto che Giuseppe Giofrè, Maria Sole Pollio e Rocco Tanica erano i traditori del gruppo.

Sono passati ormai giorni da quando su Amazon Prime Video sono state rese disponibili le ultime puntate di The Traitors, che hanno svelato l'identità dei tre traditori del gruppo. Sul profilo Instagram della piattaforma ora sono state pubblicate le reazioni dei Leali eliminati nel corso del gioco, tra imprecazioni, risate comiche e frecciatine. (Attenzione , questo articolo contiene spoiler!).

La reazione dei Leali di Tra Traitors alla fine del gioco

Il gioco prevedeva che i Leali venissero eliminati man mano nel corso delle puntate attraverso un dibattito tra tutti i concorrenti, designati ad indicare chi – secondo loro – potesse essere un Traditore. Alla fine, purtroppo, il gruppo non è riuscito a individuare gli "intrusi" e Giuseppe Giofrè ha portato a casa la vittoria, ingannando anche i suoi stessi "colleghi" Rocco Tanica e Maria Sole Pollio. Una delle reazioni più forti è stata quella di Aurora Ramazzotti: "Vedo delle mani da donna", ha detto, prima di scoprire che la sua amica Pollio fosse una traditrice. E ancora: "Che bastarda, lei, starà dicendo ‘Adesso la frego subito Aurora', ci è riuscita".

Paola Barale ha invece deciso di affidare la vendetta al suo cane: "Questo proprio te lo devi mangiare quando lo vedrai", gli ha detto, riferendosi a Rocco Tanica. Molto deluso anche Pierluigi Mariti: "Maledetto, gli ho confessato cose, pensavo fosse nato un rapporto di amicizia", riferendosi a Giofré. La parole più ricorrente nelle reazioni, neanche troppo sorprendentemente, è stata una: "Bastardi". "Sono felici, avrei sorriso anch'io così", conclude Daniele Resconi, che in un'intervista a Fanpage.it ha proprio parlato di quanto ogni reazione nel gioco fosse veritiera.

The Traitors 2 ci sarà?

Per ora da Prime Video non arriva alcun segnale su una ipotetica seconda stagione. La piattaforma, almeno pubblicamente, resta in silenzio. Eppure il successo riscontrato dal format non rende impossibile pensare che la produzione possa decidere di cavalcare l’onda e rimettere subito in moto la macchina del racconto di un gioco che ha subito conquistato gli spettatori.