Will Smith ricrea una scena del principe di Bel-Air sul trend di Anxiety: "Dopo 35 anni, finalmente di tendenza" Dopo 35 anni da Willy, il principe di Bel-Air, Will Smith ricrea una scena della sitcom al fianco della co-protagonista Tatyana Ali. Sulla scia del trend di Anxiety, brano di Doechii, i due hanno condiviso un video in cui si lanciano nei passi di danza virali.

Will Smith indossa di nuovo i panni di Willy, il principe di Bel-Air. A più di trent'anni dalla fine della sit-com, l'attore ha ricreato insieme alla co-protagonista Tatyana Ali una scena del telefilm cult. Sulla scia del trend di Anxiety di Doechii, i due hanno ballato sulle note del brano. A corredo del video condiviso sui social, Will Smith ha scritto: "Ho aspettato 35 anni che questa danza diventasse di tendenza".

La scena di Willy, il principe di Bel-Air, telefilm cult degli anni '90

È da fine febbraio che Anxiety impazza sui social, diventando virale sulle principali piattaforme per via dei passi di danza associati al brano. "Vi ho guardati tutti, ogni video è migliore del precedente. Tatyana Ali te la ricordi?" scriveva Will Smith sui social, riferendosi al balletto che riprendeva proprio uno presente nella sit-com Willy, il principe di Bel-Air. In quella scena, Will apre la porta di una stanza e trova sua sorella Ashley (interpretata da Tatyana Ali) che si muove a ritmo di musica con gli auricolari del walkman nelle orecchie. Lui, preso dal suo entusiasmo, decide di seguirla.

@willsmith Waited 35 years for this dance to trend. Ib: @Mimii ♬ Anxiety – Doechii

Will Smith: "Ho aspettato 35 anni che questa danza entrasse in tendenza"

Il 14 marzo Will Smith ha condiviso un video su TikTok insieme a Tatyana Ali. È con lei che ha ricreato proprio quella scena dello show. Il filmato inizia con l'attrice in primo piano che si scatena sulle note della hit di Doechii, poco dopo la raggiunge Smith. A sorpresa, però, arriva anche la rapper che ha firmato il brano e i tre si lanciano in una coreografia che unisce passato e presente. Il post ha raggiunto circa 15 milioni di visualizzazioni e oltre 50mila commenti. Sono tanti gli utenti che hanno deciso di lasciare messaggi entusiastici: "È il multiverso?", "Il mio bambino interiore è così felice", "Stavamo aspettando questo momento da anni".