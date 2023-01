Walter, il pronipote di Giuseppe Garibaldi, dall’Isola dei Famosi alla regia di un film Il pronipote di Giuseppe Garibaldi, ex Isola dei Famosi, oggi scrive e dirige “Mia nonna produce un film”. Nel cast c’è anche una vecchia gloria del cinema sexy italiano: Michela Miti.

A volte ritornano. Lui è Walter Garibaldi e quel cognome così ingombrante, lo è proprio perché deriva e discende dall'uomo dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Una vecchia conoscenza del mondo dello spettacolo: Walter Garibaldi aveva avuto un rapido passaggio in tv nel 2011, in quella che fu l'ottava edizione dell'Isola dei Famosi al tempo ancora su Rai2. In passato, è stato anche uno degli opinionisti di "Quelli che il calcio" e ha diretto il programma "Music Trash" per Rai2. Gestisce un'agenzia di spettacolo che si occupa della gestione di talent e proprio attraverso questa agenzia sta per lanciare la post-produzione di una nuova pellicola nella quale firma regia e sceneggiatura: "Mia nonna produce un film". Nel cast, una vecchia gloria della commedia sexy all'italiana: Michela Miti, ovvero la maestra in un iconico film di Pierino (Alvaro Vitali).

Chi è Walter Garibaldi

Walter Garibaldi partecipò all'Isola dei Famosi facendo parte del gruppo "i parenti di", in un periodo storico in cui si univano i concorrenti per temi e gruppi (un po' come poi ha fatto anche Pechino Express). Partecipò partendo con Francesco Rapetti Mogol e Francesca Fogar. È il figlio di Donna Teresita Garibaldi, pronipote di Giuseppe Garibaldi. Tra i talent che ha nella sua agenzia: Maria Giovanna Elmi, Kaspar Capparoni, Brigitta Boccoli,

Nel film c'è anche Michela Miti, vecchia gloria

Michela Miti

Il film si è girato tutto a Rocca Antica, un paesino in provincia di Rieti, nel cuore dei Monti Sabini. Nel cast c'è Reyson Grumelli, modello per Ferragamo, Danilo D’Agostino, Mirco Di Centa e Massimo Fascetti. E poi Arianna Panieri, Antonella Salvucci e Nela Terzic. E le icone sexy del passato Gabriella Giorgelli e Michela Miti. Il film sarà disponibile sulle piattaforme in streaming e uscirà anche in Francia, Spagna, Germania, Belgio e Danimarca.