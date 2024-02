Vladmir Luxuria e il Muccassassina: “I politici si mettevano a 90, mi pregavano ‘Non dire che m’hai visto”

Nel documentario Roma, santa e dannata con Roberto D'Agostino e Marco Giusti emerge il racconto di Vladimir Luxuria. L'ex deputata e futura conduttrice dell'Isola dei Famosi apre il documentario raccontando la Roma trasgressiva vissuta con i movimenti che sono sfociati nelle serate trasgressive del Muccassassina e del Degrado. Serate che sono state un anticipatore per tutta una scena e che hanno visto confluire un universo comprendente tutti, anche perfetti insospettabili: "Quanti ho conosciuto che di giorno stanno lì a dire ‘i valori della famiglia, noi difendiamo i valori della famiglia' e la sera te li trovi calati nel parco a novanta, non a cogliere le margherite".

Il documentario, disponibile su RaiPlay, parte con Roberto D'Agostino che fa la sua considerazione su Roma città eterna ma pagana per invitare Vladimir Luxuria alla condivisione dei suoi ricordi sui movimenti di quegli anni: "A differenza di molti, io ho sempre considerato questa città eterna una città pagana. C'è il Vaticano e c'è un lato pagano fortissimo. Il cinema Mercury di proprietà della Santa Sede era un cinema a luci rosse, poi con le cassette e la crisi, lì nacque la Muccassassina".

Noi ogni notte interrompevamo la musica per fare spettacoli e all'epoca non si parlava di drag queen, ma eravamo dei precursori alla metà degli anni Ottanta. Era una sala unica con un palco molto alto e noi lo chiamavamo ‘musica frocia'. La Carrà, gli Abbà, tutto quello che ci faceva sbattere e ancheggiare come dei capitoni. A fine serata si accendevano le luci e si metteva il Sirtaki. Tutti ci tenevamo mano per mano, come la danza della vita di Matisse. C'era il gay, la lesbica, la trans part-time, la trans full-time, l'eterosessuale, l'eteroflessibile. Mi ricordo personaggi famosi, a parte Roberto che non gliene è mai fregato di meno, che mi chiedevano "mica ci sono fotografi?" perché avevano paura di farsi vedere. Dopo un po' di anni, quando Mucca Assassina era diventato un evento, gli stessi chiedevano che ci fossero i fotografi. Sai quanti politici mi si sono avvicinati, quando sono stata eletta deputata, che mi dicevano: "Non dire che m'hai visto al Mucca Assassina, eh". E io: "No, chi t'ha visto, stavi sempre nella dark (le dark room, ndr).